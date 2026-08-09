Vance: Amurka Za Ta Ci Gaba Da Matsa Lamba Mafi Girma A Kan Iran

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Vance a cikin hirarsa da tashar "Fox News," yayin da yake nuni ga ci gaba da tuntuɓar Iran, ya ce Amurka tana ƙoƙarin ƙara yawan man fetur da iskar gas da ake fitarwa ta mashigar Hormuz gwargwadon iko. Ya kuma yi iƙirarin cewa Washington tana nazarin ko Iran a shirye take ta yi canje-canje na dogon lokaci don inganta dangantaka da Amurka.
Mataimakin shugaban Amurka ya kara da cewa idan Iran ba ta shirye ba, Washington za ta ci gaba da yin amfani da dukkan nau'ikan matsin lamba, kuma a lokaci guda za ta yi ƙoƙarin ƙara fitar da man fetur da iskar gas daga yankin Gabas ta Tsakiya, a cewarsa domin, 'yan ƙasar Amurka su amfana da raguwar farashin makamashi.
Vance ya kuma ce manufar Amurka a cikin duk wata yarjejeniya mai yiwuwa, ita ce mayar da samar da man fetur da iskar gas zuwa matakin da yake kafin fara rikice-rikice, kuma ya yi iƙirarin cewa bangaren Iran shi ma ya amince da wannan batu.
Waɗannan kalamai suna zuwa ne a daidai lokacin da Iran da Amurka suka cimma fahimtar juna a ranar 14 ga Yuni da ta gabata ta hanyar shiga tsakani na Pakistan, wanda matakin farko ya haɗa da sake buɗe mashigar Hormuz a kan 'yantar da kadarorin Iran da aka daskare, da kuma alkawarin Tehran na karɓar kuɗaɗen wucewar jiragen ruwa na kwanaki 60.
Duk da haka, Amurka bayan sanya hannu kan fahimtar juna, ba ta 'yantar da kadarorin Iran ba, kuma ta kafa wata hanyar dabam don wucewar jiragen ruwa ta ruwan yankin Oman; matakin da Tehran ta bayyana a matsayin cin zarafin fahimtar juna. Daga nan tashin hankali ya kai ga rikicin soji tsakanin ɓangarorin biyu tun daga 8 ga Yuli, kuma bayan kimanin makonni biyu, Iran ta sake fara tattaunawarta da Oman don tantance hanyoyin jigilar jiragen ruwa masu aminci a mashigar Hormuz.
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