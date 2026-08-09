Amurka Jiragen Ruwa Fiye Da 30 Suka Ketare Daga Killacewar Iran Bayan Canja Hanya

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: A cikin sanarwar CENTCOM, an yi magana game da "canza hanya" na jiragen ruwa sakamakon killacewar ruwa na Iran, kuma a lokaci guda ta tabbatar da ketarewar jiragen ruwa da dama.
Sojojin Amurka, a cikin sanarwarsu, sun buga hoton "yanayin gyara da kula da benen jirgin ruwan dakon jiragen sama na Abraham Lincoln," kuma sun yi iƙirarin cewa wannan jirgin yana shirye don aiki don aiwatar da killacewa kan Iran.
Wannan matakin na CENTCOM yana faruwa ne a daidai lokacin da kafofin watsa labarai na Amurka suka ba da rahoton yanayin rashin inganci na jirgin ruwan dakon jiragen sama na Abraham Lincoln don aikin sa na yaƙi da Iran.
Iyalan wasu sojojin Amurka da ke kan wannan jirgin sun shaida wa tashar "MSNBC" cewa 'yan uwansu a kan wannan jirgin, saboda rashin tsarin lokaci na ƙarshen aiki da komawar su Amurka, suna fuskantar matsin lamba mai yawa. A cewarsu, Abraham Lincoln yana fuskantar matsaloli wajen samar da wasu kayan abinci da buƙatu na asali.
CENTCOM a cikin sanarwarsa ta daren jiya ta ce sojojin Amurka "har zuwa 8 ga Agusta (17 ga Agusta), sun canza hanyar jiragen ruwan kasuwanci 53, sun dakatar da jiragen ruwa 2, kuma sun kama wasu 2. Sojojin Amurka sun kuma ba da izinin jiragen ruwa sama da 30 su ketare killacewar Iran don taimakon jinƙai."
Da'awar CENTCOM game da "taimakon jinƙai," tana faruwa ne a daidai lokacin da kafofin watsa labarai na Amurka kamar New York Times suka sha nanata laifuffukan yaƙi na sojojin Amurka tun farkon yaƙin da aka tilasta wa Iran, ta hanyar hare-hare kan makarantu, wuraren motsa jiki da wasanni, gadoji, da cibiyoyin ruwa.
…………………….
Ra'ayinka