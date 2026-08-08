Sanatocin Amurka 11 Sun Nemi Da A Dakatar Da Yaƙi Kan Iran

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Sanatocin Amurka 11 na jam'iyyar Democrat, ta hanyar gabatar da wani kuduri a majalisar dokoki, sun buƙaci ficewar sojojin ƙasarsu daga ayyukan soji kan Iran.
"Amurkawa sun rasa rayukansu. Farashin man fetur da takin zamani sun tashi sosai, kuma ma'ajiyar makaman sojojinmu ta ragu" wannan kalamai na Sanatan Amurka John Hickenlooper ne a cikin sakon da ya buga a X. Ya ci gaba da rubuta "Ku kawo ƙarshen wannan yaƙi. Yanzu nan."
A cewar wannan sanatan Democrat, shi da abokan aikinsa sun gabatar da kuduri don dakatar da "yaƙin da ba bisa doka ba" na Trump kan Iran.
A cikin kudurin da aka gabatar, Sanatocin Amurka 11 ciki har da Adam Schiff, Chris Murphy, da Chris Coons sun buƙaci ficewar sojojin ƙasar daga rikice-rikicen soji kan Iran.
Sun dogara ga ikon majalisar dokoki na ayyana yaƙi, sun nanata cewa ba za a ci gaba da irin waɗannan ayyuka ba tare da izinin majalisar ba.
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