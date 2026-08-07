Gwagwarmayar Musulunci Ta Iraki: Mun Dage Mayar da Martani Ga Amurka Da Saudiya

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Gwagwarmayar Musulunci ta Iraki a cikin wata sanarwa ta bayyana: Bisa ga kiran babban mujahidi, Alhaji "Abu Hassan al-Amiri," da kuma martani ga matsayi na girmamawa na wasu shugabannin siyasa masu daraja, an yanke shawarar dage martanin da aka shirya don yau, 23 ga watan Safar.
A cikin wannan sanarwa an ce: Yayin da muke nanata cewa jinin shahidai masu tsarki bai kasance kaya ko abin cinikayya a kasuwar neman rabo da lissafin siyasa ba, kuma ba zai kasance ba, muna roƙon waɗanda neman daukaka da matsayi suka rufe idon basirarsu kan kiyaye jini da ikon da aka tauye, su sake duba halayensu kuma su koma kan hanya madaidaiciya.
Gwagwarmayar Musulunci ta Iraki ta bayyana: Maƙiyiya Amurka da kawayenta a yankin su sani cewa jinin shahidanmu da wadanda suka jikkata, shi ne man fetur na gwagwarmayarmu; kuma iko ba a dawo da shi da wata sanarwa maras ƙarfi da taka-tsantsan, sai dai da dunkulen hannaye masu ƙarfi na masu aminci waɗanda ba sa ciniki a kan mutuncin ƙasa da darajar shahidai.
Abin lura shi ne, a baya, Hadi al-Amiri, shugaban ƙungiyar Badr da kawancen majalisar Fatah a Iraki, ya buƙaci a dage martanin soji na ƙungiyoyin gwagwarmaya game da harin Saudiyya-Amurka na baya-bayan nan kan hedkwatar Hashdush-Sha'abi (Dakarun Jama'a). A waɗannan hare-haren, fiye da mutane 50 suka shahad tare da jikkata.
Bisa ga wannan rahoto, "Hadi al-Amiri" da sanyin safiyar Juma'a a cikin wani sako na bidiyo da ya yi wa membobin da sojojin gwagwarmayar Musulunci ta Iraki, ya ce: Ina kira ga 'ya'yana da 'yan'uwana a gwagwarmayar Musulunci ta Iraki, mayaka jarumawa, da su dage duk wani martani kan zaluncin Amurka da Saudiya da ya kai wa Iraki hari, kuma don maslahar Iraki mafi girma, su jimre da raunuka. Muna yi wa dukkan mayaka alkawari cewa za mu bi diddigin haƙƙin shahidai da wadanda suka jikkata ta hanyoyin diflomasiyya, kuma in sha Allah za mu cimma duk waɗannan manufofi. Ina gode muku jaruman 'yan'uwana.
…………..
Ra'ayinka