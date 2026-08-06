Kasuwannin Duniya Suna Jiran Sakamakon Tattaunawar Iran; Man Fetur, Zinariya

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Farashin man fetur a ranar Alhamis ya tashi ya yin da ake ci gaba da hasashe game da sakamakon tattaunawar Iran da Oman da yiwuwar sake buɗe mashigar Hormuz. Farashin man Brent ya tashi da cents 46 zuwa dala 79.91, kuma man West Texas Intermediate na Amurka ya tashi da cents 36 zuwa dala 75.58 a kowace ganga.
A lokaci guda, kalaman Donald Trump game da kyakkyawan yanayin tattaunawar da Iran da yiwuwar cimma yarjejeniya don sake buɗe mashigar Hormuz, sun yi tasiri ga yanayin kasuwanni.
A halin yanzu, damuwa game da tsaron samar da makamashi ta ƙaru bayan sanar da hare-haren da sojojin Ansarullah na Yemen suka kai wa jiragen dakon mai na Saudiya biyu a Bahar Maliya da Tekun Aden.
Har ila yau, bayanan kamfanin "Kpler" sun nuna cewa zirga-zirgar jiragen ruwa a mashigar Hormuz da Babal-Mandab ta ragu sosai, kuma jiragen ruwa biyu ne kawai suka wuce ta mashigar Hormuz, daya kuma ta Babal-Mandab; ƙididdigar da ta nuna raguwa mai yawa idan aka kwatanta da ranar da ta gabata.
Kasuwar zinariya ma ta tashi a karo na hudu a jere, kuma farashin kowane oza na zinariya a cinikin tsabar kudi ya tashi da kashi 0.2 cikin 100 zuwa dala 4,254.98, wanda shine mafi girman matakin cikin makonni bakwai da suka gabata.
Farashin kwangilar zinariya na gaba a Amurka shi ma ya tashi da kashi 0.2 cikin 100 zuwa dala 4,312.80. A gefe guda, darajar dala ta tashi kaɗan, kuma yiwuwar haɓaka ribar ruwa a Amurka a watan Satumba ta ragu daga kashi 67 cikin 100 zuwa kashi 55 cikin 100.
A kasuwannin hannun jari, ma'aunin "Stoxx 600" na Turai ya tashi da kashi 0.4 cikin 100 ya kai sabon tarihi, yayin da ma'aunin "Nikkei" na Japan ya ragu da kashi 0.9 cikin 100 a ƙarshen ciniki saboda matsin lamba daga faduwar hannun jarin kamfanonin fasaha.
Har ila yau, kasuwannin hannun jari na ƙasashen Tekun Fasha ma sun kammala cinikin ranar da ta gabata da haɓaka, tare da fatan samun ci gaba a tattaunawar da rage tashin hankali a yankin.
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