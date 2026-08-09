Ƙungiyoyin Gwagwarmayar Iraki Sun Buƙaci A Mayar Da Martani Ga Hare-Haren Saudiya

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: A sakamakon hare-haren baya-bayan nan na Saudiya a kan wuraren sojojin Hashdush-Sha'abi a Iraki, da kuma a daidai lokacin da ake ci gaba da hare-hare a kan ababen more rayuwa na makamashi na Saudiya, yanayin siyasa da tsaro na Iraki ya shiga wani sabon mataki. A cikin kwanaki biyu da suka gabata, wasu ƙungiyoyin gwagwarmaya na Iraki, tare da yin Allah wadai da hare-haren Riyadh, sun nanata wajabcin mayar da martani ga su; matsayin da ke nuna yiwuwar shigar da Iraki cikin wani sabon zagaye na fafatawa a yankin.
A cikin sabon matsayi, babban sakataren ƙungiyar Nujaba' na Iraki ya bayyana cewa "diflomasiyya ga Al Saud ba ta da amfani," kuma ya nanata cewa hare-haren Saudiya a kan wuraren Hashdush-Sha'abi bai kamata su kasance ba tare da mayar da martani ba.
Ya yi nuni ga hare-haren baya-bayan nan a kan sansanonin sojojin Hashdush-Sha'abi na Iraki, ya buƙaci a ɗauki matakin da zai hana Riyadh maimaita irin waɗannan ayyukan.
Sheikh Akram al-Ka'abi a cikin kalamansa ya ce: Zai bayyana ga dukkan 'yan'uwa cewa zaɓin diflomasiyya ga gwamnatin Al Saud na Wahabiyawa, zaɓi ne mara amfani; domin wannan gwamnatin tana da karkacewa a akida, kuma tana bayan makircin da yawa da suka kai wa Iraki da al'ummarta hari. Hannun wannan gwamnatin ya gurbata da jinin mutanenmu; ciki har da ba da kuɗaɗe da aika dubban motocin bam da ayyukan ta'addanci da aka yi amfani da su don kashe marasa laifi, mata, da yara.
Babban sakataren Nujaba' ya ci gaba da cewa: Kuna ganin wannan gwamnatin abar ƙi, tana mu'amala da Musulmai kamar dabbar daji, amma a lokaci guda ga Yahudawa da maƙiyan Musulunci, suna bayyana kamar saniya mai shayarwa, kuma tana ƙasƙantar da kanta a gare su. Don haka, hanya madaidaiciya da tsauri don mu'amala da irin wannan gwamnati, ba komai ba ce face mayar da martani daidai da zai hana su; kamar yadda ya kamata a yi tsayayya da laifuffuka da cin zarafinsu. Wannan mataki ya kamata ya kai ga cika alkawari ga jinin shahidanmu masu daraja, musamman shahidan Hashdush Sha'abi waɗanda suka zama sadaukarwa a ayyukan mayaudara.
Ya nanata: Shin kuɗaɗen diyya za su iya rama jinin tsarkakakkun? Shin wani kuɗi zai iya mayar da farin ciki ga marayu, iyaye mata masu makoki, da matan da suka zama gwauraye?!" A'aha! Duk dukiyar duniya ba ta daidaita da digon jinin shahidan Iraki masu daraja.
Al-Ka'abi ya kara da cewa: Makami mai linzami da makami mai linzami ake mayar da martani, kuma wuta da wuta ake mayar da martani.
Waɗannan kalamai suna zuwa ne a daidai lokacin da hare-haren jiragen sama na baya-bayan nan a kan wuraren Hashdush-Sha'abi suka fuskanci martani mai tsauri daga gwamnatin Iraki. Bagadaza ta bayyana waɗannan hare-haren a matsayin cin zarafin ikon ƙasarta, duk da haka, a lokaci guda gwamnatin Iraki ta yi ƙoƙarin hana fadada rikici kuma ta nanata kan kiyaye kwanciyar hankali na cikin gida da hana tsananta rikici a yankin.
A gefe guda, a cikin sa'o'i 48 da suka gabata, hare-hare a kan ababen more rayuwa na makamashi na Saudiya sun tsananta. Ma'aikatar makamashi ta Saudiya ta tabbatar da harin da aka kai kan cibiyoyin Aramco na Jazan, kuma an buga rahotanni game da fashewa a tashar wutar lantarki ta "Buri" na Aramco a yankin Jubail. Waɗannan abubuwan da ke faruwa sun nuna cewa cibiyoyin makamashi masu mahimmanci na Saudiya suna ci gaba da fuskantar barazana, kuma iyakar rikici ta wuce fagen Iraki zuwa cikin ƙasar Saudiyya.
Ko da yake wasu ƙungiyoyin gwagwarmaya na Iraki sun yi magana game da shirye-shiryen mayar da martani, amma kawancen "Gwagwarmayar Musulunci ta Iraki" a jiya ta sanar da cewa ta dage aiwatar da martanin da aka shirya bisa ga buƙatar wasu shugabannin siyasa na Iraki; lamarin da ke nuna cewa tare da shirye-shiryen soji, ana kuma gudanar da ƙoƙarin sarrafa sakamakon siyasa da tsaro na duk wani mataki na mayar da martani.
Hare-haren baya-bayan nan na Saudiya ba wai kawai cin zarafin ikon ƙasa na Iraki ba ne, har ma da ci gaba da manufar tsoma bakin Riyadh a cikin al'amuran cikin gida na ƙasar; manufar da a cewar jami'an Iraki da ƙungiyoyin gwagwarmaya, a maimakon taimakawa kwanciyar hankali a yankin, tana ƙara rura rashin tsaro da tashin hankali. A cikin wannan tsari, ƙungiyoyin gwagwarmaya na Iraki sun nanata cewa matuƙar ana ci gaba da hare-hare da shiga tsakani na soji a kan Iraki, haƙƙin mayar da martani don kare ikon ƙasa da tsaron ƙasar yana nan, kuma alhakin duk wani tsananta rikici yana kan ɓangaren da ya fara waɗannan ayyuka.
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