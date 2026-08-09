Rosatom Ta Fara Aike Ma'aikata Zuwa Tashar Nukiliya Ta Bushehr

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Alexei Likhachev, babban manajan kamfanin Rosatom, a wani taron manema labarai ya bayyana cewa wannan kamfani ya fara sake aike da ƙwararrun ma'aikata zuwa tashar nukiliya ta Bushehr a Iran, kuma mutum biyar na farko sun isa wurin kuma sun fara aikinsu.
Ya kara da cewa: Muna da niyyar aike da rukuni na gaba na ma'aikata nan da makonni biyu masu zuwa zuwa tashar Bushehr, kuma mu hana duk wani tsananta tashin hankali.
Likhachev, yayin da yake nuni da cewa Rosatom na da niyyar aike da dukkan ƙwararrun da suka fita daga Iran a baya zuwa tashar Bushehr da wuri, ya ce idan komai ya yi kyau, adadin ma'aikatan Rosatom a tashar Bushehr zai kai 100 har zuwa lokacin kaka.
Wannan jami'in Rasha a lokaci guda, yayin da ya bayyana cewa wannan ba zai yiwu ba sai bayan Amurka da Iran sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta, ya ce ginin rukunai na 2 da 3 a tashar nukiliya ta Bushehr yana ci gaba, kuma ana gudanar da ayyukan share fage a cibiyoyin ruwa.
Abin lura shi ne, hare-haren Amurka da Isra’ila a kewayen tashar nukiliya ta Bushehr sun yi sanadin ficewar ƙwararrun Rasha daga wannan tashar. Washington da Tel Aviv sun kai hari a kan tashar nukiliya da ke ƙarƙashin kulawar hukumar makamashin nukiliya ta duniya, kuma hukumomin duniya sun yi shiru game da wannan laifi da matakin da bai dace da doka ba.
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