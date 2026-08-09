Al-Zubaidi: Aikin Mika Makamai, Shirin Amurka Da Isra’ila Ne Don Cutar Da Tsaron Iraki

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ali al-Zubaidi, ɗaya daga cikin membobin tsarin daidaitawa na Iraki, a yau (Lahadi) a cikin hirarsa da kamfanin dillancin labarai na "Al-Ma'looma," ya yi magana game da batun keɓe makamai a hannun gwamnati da wajabcin shigar da dukkan ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai.
Al-Zubaidi ya nanata: Shirin keɓe makamai a hannun gwamnati, ya kamata ya haɗa da dukkan ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai, ciki har da Peshmerga da gardin Nineveh. Ya yi nuni da cewa: Ba za a iya ɗaukar makaman Hashdush-Sha'abi a wajen ikon gwamnati ba, domin wannan hukuma ce ta tsaro ta hukuma wadda ke bin umarnin babban kwamandan sojoji.
Al-Zubaidi ya ce: Abin mamaki shi ne, Peshmerga, sojojin gardin Nineveh waɗanda ke tare da sojojin Turkiyya a sansanin Zalikan a Bashiqa, da ƙungiyar ma'aikatan Kurdistan (PKK) da ke Sinjar, ba su cikin matakan keɓe makamai da gwamnati ke yi. Ya bayyana cewa: Waɗannan ɓangarori suna da makamai a wajen tsarin gwamnati, kuma ba sa bin umarnin babban kwamandan sojoji. Ya kara da cewa: Hashdush-Sha'abi hukuma ce ta tsaro ta hukuma wadda ke bin umarnin babban kwamandan sojoji; don haka ba a ɗaukar makamanta a waje da ikon gwamnati.
Al-Zubaidi ya ci gaba da cewa: Aikin mika makamai, shirin Amurka da Isra’ila ne da aka tsara da nufin cutar da tsaro da kwanciyar hankali na ƙasar. Ya nanata cewa yanayin tsaro har yanzu yana fuskantar tashin hankali a yankin, kuma a lokaci guda haɗarin ta'addanci a Siriya yana ƙaruwa, ya yi gargadi game da sakamakon wannan shiri. Ya bayyana cewa Amurka da Isra’ila sun gaza cimma ayyukansu a cikin Iraki saboda kasancewar makaman Hashdush-Sha'abi da gwagwarmaya. Ya nanata wajabcin mu'amala da batun makamai bisa ma'auni ɗaya wanda zai haɗa da dukkan ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai.
…………………………….
Ra'ayinka