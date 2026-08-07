Yemen: Duk Wani Motsin Sojin Saudiya Zuwa Yemen Ko Akasin Haka Za A Kai Masa Hari Kai Tsaye

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Wannan majiya ta Yemen, a cikin kalamanta ga tashar Al-Mayadeen, ta bayyana cewa akwai wani sabon daidaito da Sana'a ta sanya a cikin ƙasar Yemen, wanda ke nufin Saudiyya ta sani cewa duk wani kasancewar soji ko motsi na sojojin Saudiya zuwa Yemen ko akasin haka za a kai masa hari kai tsaye.
Ta kara da cewa manufar Sana'a daga wannan daidaito ita ce yanke shawarar fage da kuma katse duk wani jijiyoyin sojojin da ke karkashin Saudiya da hana su motsi tsakanin larduna.
Majiyar ta kuma yi gargadin cewa Sana'a ta hanyar kafofin watsa labarai na gida, ta shawarci, wadanda aka yaudara daga cikin 'yan Yemen da su bar duk wani sansani kuma kada su taru kusa da hafsoshin Saudiya.
Ta kara da cewa, majiyar Yemen ga Al-Mayadeen: Sana'a ta shawarci wadanda aka yaudara daga 'yan Yemen da kada su bi duk wani taro na soji, domin za a kai masa hari kai tsaye.
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