Manazarcin Isra’ila: Hizbullah Na Neman Canza Dokokin Yaki; Sojojin Isra'ila Na Fuskantar Kalubale Masu Yawa

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: "Avi Ashkenazi," wakilin soji na jaridar Ibrananci Ma'ariv, ya bayyana fashewar da ta faru a jiya a wani gini a yankin "Majdal Zoun" a kudancin Lebanon, wanda ya yi sanadin mutuwar sojojin Isra’ila biyu da raunata wasu hudu, a matsayin lamari "mai tsanani sosai."
Ya yi iƙirarin cewa wannan lamari na nuna ƙoƙarin Hizbullah na shiga wani mataki na yaƙin dauki dai-dai da nufin ƙalubalantar sojojin Isra’ila.
Ashkenazi ya ci gaba da sukar yadda sojojin Isra’ila suka mayar da martani, ya yi iƙirarin cewa mayar da martani na soji ga wannan lamari ya kasance a jinkiri kuma cikin ƙarancin ƙarfi fiye da yadda ake tsammani, kuma hare-haren sama da na manyan bindigogi sun fara ne sa'o'i da yawa bayan fashewar.
A ganinsa, martanin Tel Aviv ya kamata ya fi tsanani don isar da sako na hana hare-hare.
Wannan manazarcin ya kuma yi nuni ga yanayin fagen Gaza, kuma ya rubuta cewa sojojin Isra’ila, a lokaci guda da takunkumin da jami'an siyasa suka sanya, suna ƙoƙarin daidaita tsakanin ayyukan soji da la'akari na tsaro.
Ya nakalto "Eyal Zamir," shugaban hafsoshin soji na wannan gwamnati, yana mai iƙirarin cewa sojojin Isra'ila za su ci gaba da manufar kawar da barazana da hana samuwar duk wata barazana ta tsaro a kan iyakoki.
Ashkenazi a ƙarshe, yayin da yake nuni ga abubuwan da ke faruwa a Yammacin Kogin Jordan, ya yi hasashen cewa yayin da ake gabatowa bukukuwan Yahudawa da shirin ƙirƙirar sabbin matsugunan, sojojin Isra’ila za su tilasta su canja wani ɓangare na sojojinsu daga fagen Gaza da Lebanon zuwa Yammacin Kogin Jordan.
A cewarsa, wannan yanayi yana ƙara yiwuwar kiran dakarun kawo dauki da yawa, kuma yana nuna matsin lamba na lokaci guda kan sojojin Isra’ila a fagagen yaki da dama.
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