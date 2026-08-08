Yemen Ta Kai Hari Akan Sansanin Sojin Saudiya A "Sahn Al-Jinn" A Marib

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Sojojin Yemen sun sanar da kai hari kan taron sojojin Saudiya da rumbunan ajiya da kayan aiki a sansanin "Sahn Al-Jinn" a Marib, suna mai tabbatar da cewa hare-haren na musamman sun kasance masu cimma manufarsu daidai kuma an aiwatar da su da adadi mai yawa na makamai masu linzami da jirage marasa matuki a jiya Juma'a.
Sojojin sun bayyana cewa " Saudiyya na ci gaba da tara sojojinta da tunzura su da tura su cikin wutar yaƙi na zalunci mara amfani."
Sun nanata cewa suna ci gaba da kafa daidaiton kai hari kan "tarurrukan Saudiyya masu zalunci a duk inda suke," baya ga ci gaba da kafa daidaiton "Killacewa da Killacewa"
Sanarwar ta nanata matsayin tsaro da hana hare-hare na Yemen da cewa: "Ba za mu bari a bar shirye-shiryen zalunci su shige ƙasarmu ba tare da mayar da martani nan take mai tsanani ba," ta kuma maimaita shawararta ga "wadanda aka yaudara daga 'ya'yan ƙasarmu da su bar sansanonin maƙiyiya Saudiyya su koma yankunansu kafin lokaci ya kure."
A ranar Alhamis, Sojojin Yemen sun sanar da aiwatar da wani babban aikin soji na musamman wanda ya kai hari kan tarin sojoji da ke da alaƙa da "Saudiyya" a yankunan Al-Ruwayk, Al-Abr, da Al-Thaniya, da sauran sansanonin na runduna ta farko da ta uku ta gaggawa.
Waɗannan ci gaba a fage sun zo ne bayan da wata majiya ta Yemen ta bayyana wa Al-Mayadeen, wani sabon daidaito da Sana'a ta sanya a cikin ƙasar Yemen kuma "zai dore a kullum," wanda ke nufin cewa "duk wani kasancewar soji ko motsi na sojojin Saudiya zuwa Yemen za a kai masa hari kai tsaye." Majiyar Yemen ta bayyana cewa manufar Sana'a daga wannan daidaito ita ce yanke shawarar fage, da raba tsakanin sojojin da ke karkashin Saudiya, da hana su motsi tsakanin larduna.
Ana iya tunawa cewa Sojojin Yemen sun sanar a watan Yuli da ya gabata, game da rushewar tsagaita wuta ta 2022 da Saudiya, da kuma sanya kilaacewar teku kan Riyadh, bayan babban izinin jama'a da 'yan Yemen suka nuna a tattakin Juma'a na miliyoyin mutane a Sana'a da wasu larduna.
Waɗannan ci gaba sun zo ne bayan da Saudiya ta kai hari kan filin jirgin sama na Sana'a na ƙasa da ƙasa, a ƙoƙarin hana saukar jirgin saman Iran da ke ɗauke da tawagar Yemen da ta halarci jana'izar jagoran shahidi na juyin juya hali Sayyid Ali Khamene'i, da marasa lafiya da wadanda suka jikkata na Yemen da wadanda ke makale a kasashen waje, wanda ya koma sauka a filin jirgin saman Al-Hudaydah sakamakon zaluncin, wanda hakan ya sa Sojojin Yemen suka mayar da martani ta hanyar kai hari kan filin jirgin saman "Abha" a Saudiya, da kuma sanar da daidaiton " Killacewa da Killacewa "
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