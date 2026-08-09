Yamen Ta Kai Hari Kan Sojoji Saudiyya Da Kayayyakin Da Ta Aike A Tashar Al-Mokha

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Tashar jiragen ruwa ta Al-Mokha tana da muhimmanci na musamman saboda wurin da take a gabar yammacin Yemen da kuma kusancinta da mashigin Babal-Mandeb.
A baya, wata majiya ta Yemen ta bayyana a cikin wata hira da Al-Mayadeen cewa: "Sana'a ta zata aiwatar da wannan sabuwar dabara a cikin ƙasar Yemen, inda duk wani kasancewar soji ko motsin sojojin Saudiyya zuwa Yemen, ko akasin haka, za su fuskance shi da kai hari nan take."
Mai magana da yawun Sojojin Yemen Yahya Saree: A wani hari mai girma da muka kai kan wuraren 'yan hayan Saudiyya, mun kashe da raunata da dama daga cikinsu
A matsayin mayar da martani ga ci gaban motsi na makiya Saudiyya, ciki har da taron sojoji, ƙarfafa su da makamai da kayan aiki, da hare-haren da ake ci gaba da kai a gabar yamma da lardin Taiz, wanda manufarsu ita ce karkatar da mutanenmu masoya daga halastaccen tafarkinsu don fuskantar killacewar zalunci da cin zarafi da aka fara tun shekaru 12 da suka gabata — Sojojin, da taimakon Allah, sun kai wani babban hari na soji mai muhimmanci a kan tarukan sojojin hayan Saudiyya da ma'ajiyar makamansu a yankin Al-Mokha.
Da yardar Allah, hare-haren sun kai inda aka nufata, wanda ya haifar da barna mai yawa ga kayan aiki da makamai, da kuma kashe da raunata daruruwa, ciki har da sojojin Saudiyya. An aiwatar da wannan hari ta hanyar amfani da makamai masu linzami da jirage marasa matuki da yawa.
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