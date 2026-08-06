CNN: Yarjejeniyar Hormuz Tana Gab Kaiwa Matakin Ƙarshe, Amma Ba Kamar Yadda Trump Ya Ke So Ba

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: A cikin wani nazari, cibiyar sadarwa ta "CNN" ta bayyana cewa tattaunawar da ta shafi mashigar Hormuz tana kan hanyar cimma yarjejeniya, duk da haka tsarin da ke fitowa ya bambanta sosai da manufofin farko na Amurka.
Bisa ga rahoton, Iran na neman mayar da nasarorin da ta samu a lokacin tashin hankali (ko "lokacin yaƙi") zuwa ga wata fa'ida ta siyasa da shari'a ta dindindin; matakin da Washington ta dade tana adawa da shi. Ga muhimman batutuwan da ke cikin rahoton:
1. Iran Na Neman Mayar Da Sakamakon Rikici Zuwa Wata Fa'ida Ta Dindindin Gareta
Cibiyar sadarwa ta "CNN" ta ba da rahoton cewa burin Tehran bai tsaya ga sake buɗe mashigar Hormuz kawai ba; Iran na neman tabbatar da matsayinta da ikonta na dindindin wajen gudanar da wannan hanyar ruwa mai mahimmanci a cikin duk wata yarjejeniya ta gaba, wanda wani canji ne da zai iya sauya ma'aunin iko a Tekun Farisa.
2. Mashigar Hormuz Ba Za Ta Koma Kamar Da Take A Kafin Rikici Ba
Bisa ga jami'an Iran, babu wata yarjejeniya da za ta dogara ga komawa yanayin da ya kasance kafin rikici; Tehran ta dage cewa dole ne a canza tsarin shari'a da tsarin gudanar da mashigar Hormuz, kuma Iran ta taka rawar jagaba ko kuma mai yanke hukunci a cikin sabbin tsare-tsare.
3. Iko A Kan Mashigar Hormuz Ya Zama Da Muhimmanci Ga Iran Kamar Haƙƙin Sarrafa Uranium
Cibiyar sadarwa ta "CNN" ta yi nuni da cewa, kamar yadda haƙƙin sarrafa uranium yake "Jan layi" ga Jamhuriyar Musulunci, haka ma haƙƙin yin tasiri da kula da mashigar Hormuz ya zama ɗaya daga cikin jajeyen layuka na Tehran; Iran ba ta nuna wani shiri na ja da baya kan wannan nasarar ba.
4. Amurka Na Fuskantar Matsala Ta Asali Game Da Yarjejeniyar Da Ake Sa Raba
Rahoton ya bayyana cewa Washington, Riyadh, da Abu Dhabi duk suna adawa da duk wata yarjejeniya da za ta ba Iran iko a hukumance ko tasiri a kan wannan hanyar ruwa ta duniya.
5. Manazarta: Washington An Tilasta Ma Ta Karɓar Zaɓin Da Ba Ta So
Cibiyar CNN ta yi imanin cewa Iran na neman mayar da takardun ƙarfin da ta samu a lokacin yaƙi zuwa tasiri na hukumomi na dindindin kan gudanar da ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin ruwa na duniya. A lokaci guda, mai binciken tsaro na Isra'ila Danny Citrinowicz ya ce mayar da mashigar Hormuz zuwa yanayinta na kafin yaƙi ba zai yiwu ba sai ta hanyar canza tsarin mulki a Iran ko kuma shiga yaƙi mai tsawo da tsada; zaɓuɓɓukan da Washington ba ta shirya don ɗaukar nauyinsu ba.
6. Sakamako
Cibiyar CNN ta kammala da cewa tattaunawar da ta shafi mashigar Hormuz ba ta tsaya ga sake buɗe hanyar ruwa ba, sai dai ma tana kewaye da kafa sabbin dokoki don gudanar da wannan hanyar ruwa mai mahimmanci. Idan aka cimma yarjejeniya ta ƙarshe bisa ga buƙatun Iran na yanzu, Tehran za ta sami damar mayar da wasu daga cikin nasarorinta da ta samu a lokacin yaƙi zuwa matsayi na siyasa da shari'a na dindindin; sakamakon da ya bambanta sosai da manufofin farko na Amurka.
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