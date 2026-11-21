Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Tashar Amurka ta ABC News tare da nuna damuwa kan sakamakon yaƙin kan Iran ga al'ummar Amurka, ta nazarci halin da ake ciki a mashigar Hormuz.
Mai gabatar da shirin na ABC game da sakamakon wannan yanayi ga al'ummar Amurka ya ce: "Amurkawa suna cewa ba za su ƙara jure tashin farashi a tashoshin man fetur ba, a lokacin da farashin man fetur a bana ya kasance sama da dala 4 ga kowace galan tare da wanda shine mafi farashi a yawan kwanaki da aka rubuta a shekarar."
Wannan kafar yaɗa labarai ta Amurka ta bayyana: a cewar cibiyar ayyukan kasuwancin teku ta Biritaniya (UKMTO), a watan Oktoba an sami faruwar lamarin hare-hare 31 a mashigar Hormuz da kewayenta kuma a cikin sabon watan miladiyya har zuwa 18 ga Nuwamba an rubuta kusan faruwar hadarai 19. Wannan a lokacin da a cikin watannin da suka gabata matsakaicin hadurra suka kai 10 zuwa 15 ke faruwa a mashigar Hormuz da yammacin Asiya.
Ian Rowley, ƙwararre kan dokoki da tsaron teku, game da wannan ya ce: "Mun ga jiragen ruwa biyu sun nutse cikin kwanaki biyu da suka gabata. Yanayi yana da muni sosai kuma yana ƙara rikitarwa."
Iran Ta Raunana Ruwayar Amurka
Wannan ƙwararre ya ƙara da cewa: "Amurka na ci gaba da wannan ruwayar cewa tana da iko kan mashigar Hormuz kuma Iraniyawa suna ƙoƙarin raunana wannan ruwayar kuma sun yi nasara sosai a wannan aiki, domin wannan yanayi ba ya kama da 'cikakken iko' a lokacin da ake samun irin wannan adadin hare-hare akai-akai."
Rowley ya ci gaba da cewa: "Dole mu tuna cewa dukkan tushen makamashi ba ɗaya ba ne." tare da yin nuni da iƙirarin wasu majiyoyin waje kan "saukar kashi 75 cikin 100" na fitar da mai daga mashigar Hormuz idan aka kwatanta da kafin yaƙi ya nanata: "Wannan da alama labari ne mai kyau, amma muna ganin jiragen dakon mai manya 7 ko 8 a rana domin cika wannan ƙididdiga. Wannan bai yi kusa da jiragen ruwa 150 da a baya muka ga wucewarsu ba."
Ƙwararren kan dokoki da tsaron teku ya bayyana: "Dole mu kuma yi la'akari da sauran ajiyar makamashi; ajiyar makamashi, taki, nau’ikan gas, da duk wani abin da ke da alaƙa da halin tattalin arzikin duniya da makamashi da ake buƙata a hunturu, amma ba sa wucewa ta mashigar Hormuz."
Tare da ƙin iƙirarin shugaban Amurka kan kare jigilar ruwa a mashigar Hormuz ya ce: "A asali babu kariya, domin ba’a samar da yanayin yiwuwar kwararar wucewar ba."
Ƙwararren ya kuma yi gargaɗi kan halin al'ummar Amurka a hunturu ya ce: "Farashin mai don dumama gida ya kai sabbin tashin farashi, dala 6.20 ga kowace galan a arewa maso gabashin ƙasar; wannan ga gidaje miliyan 5 da ke buƙatar wannan samfurin."
Mai gabatar da shirin na ABC a ci gaba ya nanata: "Duk da haka, talakawan Amurka ne ke jin sakamakonsa a tashoshin man fetur."
Shugaban Amurka Donald Trump sau da yawa ya yi iƙirarin cewa mashigar Hormuz a buɗe take kuma wannan mashigar ruwa tana ƙarƙashin ikon Amurka. Trump har ma ya yi iƙirarin cewa adadin mai da ke wucewa daga Tekun Farisa, ya fi na kafin yaƙi ma.
Amma masana tare da yin nuni da tsadar man fetur a Amurka da duniya, sun sanya iƙirarin Trump cikin alamar tambaya. Masu nazari daban-daban tare da nuna damuwa kan sakamakon yaƙin kan Iran, sun yi gargaɗi kan ƙaruwar farashi a Amurka idan rikice-rikicen suka ci gaba.
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