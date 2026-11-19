Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Majiyoyin watsa labarai na Yemen sun ba da rahoton cewa sojojin Saudiyya da ke birnin Aden, sun fara gudanar da atisayen fagen daga tare da kwaikwayon yanayin "faɗuwar birni." Jigon waɗannan atisayen shine shirya ficewa gaggawa daga sansanonin soji da tabbatar da amincin hanyoyin ja da baya.
Bisa ga rahoton majiyoyi masu masaniya, hafsoshin Saudiyya sun gudanar da jerin motsi da atisaye a hedkwatun sojojin haɗin gwiwa, musamman a hedkwatar jagorancin sojojin haɗin gwiwa a yankin Al-Burayqah da hedkwatar filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na Aden.
Bayanan da aka wallafa suna nuni da cewa waɗannan atisayen sun haɗa da auna lokacin mayar da martani, aiwatar da aikin ficewa daga sansanoni da tabbatar da amincin hanyoyin fita na teku da na ƙasa ga hafsoshin Saudiyya; matakin da aka yi hasashe don yanayin gaggawa na fagen daga — idan ikon kan birnin ya fuskanci barazana.
Waɗannan motsin fagen daga suna faruwa ne a wani yanayi mai cike da jira da tsanantar rikice-rikicen soji a Yemen kuma suna nuni da damuwar jagorancin sojin Saudi Arabiya kan abubuwan da za su iya faruwa waɗanda za su iya haifar da sabon lamarin soji a Aden.
Wannan a lokacin da "Dayfallah Al-Shami," memba na ofishin siyasa na ƙungiyar "Ansarullah" game da taswirar ci gaban sojojin Yemen a yankunan da ke ƙarƙashin ikon hayar Saudiyya, ya ce: "wannan yaƙin na San'a, wani ɓangare ne na kare mashigar Bab al-Mandab kuma ci gaba zuwa lardunan kudu wani ɓangare ne na lissafin dabarunsu."
Ya ƙara da cewa duk da cewa ba su da niyyar tafiya zuwa Aden, amma duk wani sansanin soji ko wurin taro na hayar a duk inda za a so a yi amfani da shi kan sojojin Yemen, za a kai masa hari.
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