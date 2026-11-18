Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Kamfanin dillancin labarai na Reuters a yau Laraba bisa ga rahoton jami'an kasashen Yamma biyu da Riyadh ta sanar da su shirye-shiryenta, ya ba da rahoton cewa Saudi Arabiya tana shirya kanta don ci gaba da yaƙi da sojojin Yemen har zuwa shekara mai zuwa. Wannan a lokacin da ƙawayen Saudiyya a Yemen suka fuskanci gazawa da shan kaye a fagen daga kuma hare-haren sojojin Yemen sun rikita rayuwa cikin Saudiyya.
Bisa ga rahoton jaridar "Al-Arabi Al-Jadeed", waɗannan jami'ai biyu da suka nemi kada a bayyana sunayensu, sun bayyana cewa jami'an Saudiyya suna sa ran yaƙin zai ci gaba har wata shida. Manufar wannan mataki ita ce samar da tushe wajen samun nasarorin fagen daga na ƙawayen Yemen na Saudiyya kafin shiga kowace tattaunawa da gwamnati da sojojin Yemen.
Fatan Riyadh Na Canza Ma'aunin Yaƙi Tare Da Goyon Bayan Amurka
Bisa ga rahoton Reuters, wata majiya ta uku mai masaniya kan shirye-shiryen Saudiyya ta fallasa cewa Riyadh tana ganin samun goyon bayan Amurka na kai hari ga ayyukan sojinta a Yemen zai iya canza tafiyar yaƙi kuma ya ba sojojin da Saudiyya ke tallafawa damar samun nasarorin fagen daga cikin makonni.
Wannan majiya ta yi nuni da cewa gwamnatin "Donald Trump" shugaban Amurka, har yanzu ta ƙi bayar da irin wannan tallafi.
Wannan majiya tare da jami'an kasashen Yamma biyu, suna kuma ganin cimma yarjejeniya don kawo ƙarshen faɗin yaƙin kan Iran zai iya taimakawa wajen rage tashin hankali da rikice-rikice a Yemen.
A gefe guda kuma, wani jami'in ma'aikatar harkokin waje ta Saudiyya ya ƙi yin sharhi kan bayanan da jami'an kasashen Yamma suka ba wa Reuters.
Sake Tsara Sojojin Saudiyya Da Yemeniyawa Bayan Janyewa Baya A Yammacin Yemen
A fagen daga, ɗaya daga cikin jami'an Yamma ya gaya wa Reuters cewa sojojin Saudiyya da na Yemeniyawa bayan shan kashi da ja da baya da suka sha a gabar yammacin Yemen da yankunan kewayen mashigar Bab al-Mandab daga sojojin Yemen, suna sake tsara sahunsu.
A cewar wannan jami'in, waɗannan sojojin suna kuma shirin kare birnin Aden daga ci gaban sojojin Yemen kuma akwai yiwuwar su mayar da ayyukansu na kai hari zuwa fagen gabas.
Waɗannan kiyasi suna zuwa ne a yanayin da rikice-rikicen soji a Yemen ke ƙaruwa. Sojojin Yemen bayan samun nasarori a gabar yammacin wannan ƙasar, sun sami iko kan yankin mashigar Bab al-Mandab. Sojojin da ke ƙarƙashin jagorancin Saudiyya daga baya sun iya kwace wasu wurare a kewayen wannan mashigar, amma cikin kwanakin da suka gabata sun janye daga waɗannan yankuna domin su mai da hankali kan iƙirarinsu na kare birnin Aden.
A daidai wannan lokaci, Saudi Arabiya ranar Litinin ta ba da labarin canjin kwamandan ƙungiyar soji da ke ƙarƙashin jagorancinta a Yemen. Matakin da a tare da shi, ana sa ran canje-canje ma za su faru a jagorancin sojin Yemen bangaren Saudiyya.
Hare-Haren Saman Ƙungiyar Saudiyya
A cikin sabbin abubuwan da ke faruwa, ƙungiyar da ke ƙarƙashin Saudiyya a yau Laraba ta ba da labarin gudanar da wani aikin soji kan sojojin Yemen kuma ta yi iƙirarin cewa a cikin wannan aiki an lalata wuraren soji 60 a lardunan San'a, Al-Hudaydah, Amran da Sa'dah.
Wannan ƙungiyar ta kuma yi iƙirarin cewa ta kakkabo makamai masu linzami na cruise biyu da sojojin Yemen suka harba wajen yankin Riyadh a hare-hare biyu daban-daban cikin ranar.
A lokaci guda, sojojin da Saudiyya ke tallafawa sun aika da kayan aiki da ƙarin sojoji zuwa gundumar "Tur Al-Bahah" da yankunan da ke kewayenta. An ɗauki wannan matakin ne a cikin ƙoƙarin kare birnin Aden daga ci gaban sojojin Yemen bayan janyewar sojojin da ke karkashin Riyadh daga wurare a kusa da mashigar Babal-Mandab.
Sake Faruwar Rikice-Rikice Bayan Shekaru Huɗu Na Ɗan Kwanciyar Hankali
Rikicin soji na yanzu a Yemen ya sake faruwa ne a watan Yuli na shekarar 2026 miladiyya bayan kusan shekaru huɗu na ɗan kwanciyar hankali da ya samu bayan dakatar da bude wuta a watan Afrilu na shekarar 2022 miladiyya.
Wannan fuskantar juna ta tsananta ne bayan da sojojin Yemen a ranar 20 ga Yuli suka ba da labarin farkon wani sabon mataki na tsanantar tashin hankali kan Saudiyya. Matakin da aka bayyana manufarsa a matsayin muradun tattalin arzikin Saudiyya da hanyoyin jigilar ruwa masu alaƙa da wannan ƙasar a Tekun Maliya.
Faɗin yaƙe-yaƙe ya faɗaɗa a watan Satumba da ya gabata kuma ya tsananta musamman a gabar yammacin Yemen da lardunan Taiz da Al-Hudaydah. Waɗannan abubuwan da suka faru sun kasance ne a daidai lokacin musayar hare-hare tsakanin sojojin Yemen da Saudiyya kuma a aikace sun kawo ƙarshen zamanin kwanciyar hankali da rage tashin hankali na baya.
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