Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Majiyar ta gaya wa kamfanin dillancin labarai na "Fars" na Iran, ranar Asabar, cewa Iran cikin sa'o'i 24 da suka gabata ta gudanar da ɗaya daga cikin mummunan ayyukan kai hari da kare kai kan jiragen ruwa da suka keta doka da jiragen Amurka.
Majiyar sojin ta bayyana cewa "daren jiya ya shida ɗaya daga cikin mafi tsananin matakan fuskantar juna na sojin Iran cikin zurfin mashigar Hormuz."
Majiyar tace"Mun dakile shirye-shiryen CENTCOM waɗanda suka yi ƙoƙarin kutsawa cikin tsarin sarrafawa da gudanar da mashigar ta hanyar ci gaba da sa ido da ingantattun hare-hare, kuma mun lalata shirin wucewar ayarin jiragen dakon mai tare da tallafin tsaron sama da na teku daga sojojin mamayewar Amurka."
Majiyar sojin ta kuma nanata cewa ƙasarta ta sami "canjin ma'aunin dabarun don amfanin Iran ta hanyar bazuwar rundunonin sa ido na teku da na sama a Tekun Farisa da Tekun Oman."
Tare da yin nuni da cewa "yawancin ƙasashen Tekun Farisa da manyan kamfanonin Turai da na Amurka a yankin suna janyewa da nisantar Amurka," ta danganta wannan nisantar da "koma bayan iyawa kwarewar ikon Pentagon da CENTCOM wajen samar da amincin zaman lafiya a yankin."
Waɗannan fuskantar juna suna zuwa ne a lokacin da Iran, cikin watanni da yawa, ke ci gaba da rufe mashigar Hormuz a matsayin martani ga mamayewa da tsoma bakin Amurka a yankin, inda take kai hari kan jiragen dakon mai da ke ƙoƙarin wucewa ta mashigar sabanin umarninta, bisa tunzurawar Amurka, ban da fashewar wasu jiragen dakon mai bayan ci karo da nakiyoyin ruwa yayin wucewarsu ta hanyoyin da ba a ba da izini ba a mashigar.
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