Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Sojojin Iran sun kai hari kan sansanonin sojojin Amurka a UAE da Kuwait da makamai masu linzami da jirage marasa matuki. Sojojin Iran, da sanyin safiyar Laraba, sun sanar da kai hari kan na’urar tsaron sama na "Patriot," da wuraren harba jiragen marasa matuki da makamai masu linzami na sojojin Amurka, a sansanin sojin sama na "Ali Al-Salem" a Kuwait da wurare a Bahrain, ta hanyar amfani da jiragen marasa matuki.
Sojojin Iran sun bayyana sansanin "Ali Al-Salem" a matsayin cibiya mai matuƙar muhimmanci, kasancewar ita ce babbar cibiyar jigilar mutane ta sama da matattarar shigowar sojojin zuwa yankin yammacin Asiya, baya ga rawar da take takawa a cikin dabarun soji da kayan aiki na sojojin Amurka a yankin.
Sojojin Iran sun nanata cewa ƙasarsu ba za ta yi biyayya ga wani ƙarfi ba, suna cewa: "Don kare Iran ba za mu yi biyayya ga wani ƙarfi ba, kuma martaninmu ga duk wata barazana ko aikin zalunci zai kasance mai yanke hukunci, mai murkushewa, kuma ba tare da iyaka ta yanki ba."
Sanarwar Iran tana zuwa ne a daidai lokacin da shugabancin babban hafsoshin sojojin Kuwait suka sanar da ƙoƙarin na’urorin tsaron sama na fuskantar hare-hare da jiragen marasa matuki da suka bayyana a matsayin "masu kawo hari tare da jin ƙarar fashe-fashe.
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