Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Saree ya bayyana cewa wannan hari na zuwa ne a matsayin martani ga kai hari da Saudiyya ta yi kan tashoshin wutar lantarki na Sa'dah da Al-Mokha da kuma wani hari da ta kai da tsakar ranar Juma'a kan wata tashar jirgin ruwa a tashar Al-Hudaydah.
Ya yi gargaɗi ga Saudiyya cewa duk wani hari kan tashar Al-Hudaydah ko tashoshin wutar lantarki za sami martani kai tsaye a tashoshin jiragen ruwanta da tashoshin wutar lantarkinta. Kafin hakan, Saree ya yi gargaɗin cewa tashar Shuaibah za ta zama halastacciyar maƙasudin cikin sa'o'i masu zuwa kuma ya yi kira ga ma'aikata da su fice daga cikinta nan take da 'yan ƙasa su daina kusantar tar wajen.
Haka kuma sojojin Yemen sun yi barazanar kai hari kan tashoshin jiragen ruwa na Saudiyya a Tekun Maliya idan Saudiyya ta kai hare-hare kan tashar Al-Hudaydah mai mahimmanci ta Yemen. Wannan yana zuwa ne a lokacin da sojojin Yemen ke ci gaba da ayyukansu na soji cikin ƙasar Saudiyya da aiwatar da ma'aunin Kan Kara Dana Icce da tsanantawa da tsanantawa da kai hari kan tarukan da ke da alaƙa da Saudiyya a ƙasar Yemen, har sai an dakatar da mamayewa da kawo ƙarshen kawanya kan al'ummar Yemen.
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