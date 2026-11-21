Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Sojojin Saudiyya, ranar Asabar, sun kaddamar da hare-haren ta’addancin kan wasu biranen da lardunan ƙasar ta sama da makamai masu linzami, wato Hajjah, Al-Bayda, Sa'dah da Al-Hudaydah.
"Saba" a San'a ta ba da labarin cewa jiragen Saudiyya sun kai hari kan gundumar Abs a lardin Hajjah a arewa maso yammacin Yemen. A yammacin Yemen ma, hare-haren Saudiyya sun shafi birnin Al-Hudaydah da ke bakin Tekun Maliya.
Haka kuma hare-hare 8 na Saudiyya sun shafi hasumiyoyin sadarwa a gundumar Mukayras, a kudancin lardin Al-Bayda a tsakiyar ƙasar. Wani harin Saudiyya ma da makamai masu linzami 11, ya shafi gundumomin Sahar da Majz na lardin Sa'dah a arewacin Yemen.
Sojojin Saudiyya kowace rana suna kai hare-hare da dama kan ababen more rayuwa da wuraren fararen hula a larduna daban-daban da ke ƙarƙashin ikon gwamnatin San'a.
A gefe guda kuma, sojojin Yemen suna mayar da martani ta hanyar kai hari kan ababen more rayuwar Saudiyya, musamman filayen jirgin sama da tashoshin jiragen ruwa da cibiyoyin kamfanin mai na Saudiyya "Aramco".
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