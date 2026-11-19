Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: "Brad Cooper" shugaban ƙungiyar ta'addanci ta CENTCOM ranar Laraba ya yi tafiya zuwa Falasɗinu da aka mamaye don ganawa da jami'an gwamnatin Sahayoniya. Kamar yadda shafin yanar gizo na "Yedioth Ahronoth" ya rubuta, Cooper a cikin wannan ziyara, ya tattauna da "Eyal Zamir" shugaban hafsan soji da "Roman Hoffman" shugaban hukumar leƙen asiri ta gwamnatin Sahayoniya (Mossad).
Kamar yadda shafin yanar gizo na "Yedioth Ahronoth" ya rubuta, Cooper a cikin wannan ziyara, ya tattauna da "Eyal Zamir" shugaban hafsan soji da "Roman Hoffman" shugaban hukumar leƙen asiri ta gwamnatin Sahayoniya (Mossad).
Wannan kafar yaɗa labarai ta Sahayoniya game da tattaunawar Cooper da shugabannin soji da tsaron wannan gwamnatin ta rubuta: "Ana ɗaukar wannan ganawa a matsayin mai matuƙar muhimmanci kafin ci gaban yiwuwar kai hari ga Iran."
A cikin wannan rahoto an ce: "Sojin Isra'ila a halin yanzu suna cikin cikakken shiri a tsakiyar yiwuwar sake fuskantar juna da Iran kuma majalisar ministocin wucin gadi na jiran shawarar Donald Trump, shugaban Amurka."
Yedioth Ahronoth dangane da majiyoyinta ta ƙara da cewa: "Shugaban Mossad yana da ƙarfin goyon baya ga sake fara matakin soji a matsayin martani ga ƙarfafa kwarewa da ikon sojin Iran, a lokacin da sauran manyan jami'ai ke ganin cewa a halin yanzu babu buƙatar gaggawa don gudanar da aikin kai hari."
Bisa ga wannan rahoto, Cooper a ci gaban ziyararsa zuwa yankin yammacin Asiya, zai tafi Saudiyya tare da mashawartan soji 36 don kimanta da ƙarfafa ƙarfin kariyar Saudi Arabiya.
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