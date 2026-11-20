Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Rundunar Kare Juyin Juya Halin Musulunci ta Iran ta bayyana cewa wani jirgin dakon mai ya fuskanci fashewa, sakamakon cin karo da wata nakiyar ruwa a lokacin da yake wucewa cikin rashin umarni a yankin tashar Khasab na mashigar Hormuz.
Sojin ruwan Rundunar sun yi gargaɗi cewa duk wani motsi na rashin bin doka na jiragen ruwa a mashigar Hormuz da Tekun Farisa ba ya ɓoyuwa daga lura da sa idonsu.
Sojin ruwan Rundunar sun danganta dalilin ci karon jiragen dakon mai da nakiyoyin ruwa da keta dokokin da ke tafiyar da jigilar ruwa a mashigar Hormuz, ban da dogaro kan "ƙaryar sojin Amurka."
Wannan ci gaban yana zuwa ne a yanayin tsanantar tashin hankalin soji da tsaro a mashigar Hormuz, a kan fuskantar juna tsakanin Iran da Amurka, da maimaita al'amuran da jiragen dakon mai da jiragen ruwa na kasuwanci ke fuskanta yayin wucewarsu ta wannan mashigar ruwa mai mahimmanci.
Cikin kwanakin da suka gabata, Rundunar Kare Juyin Juya Hali da sojin Iran sun bayyana cewa jiragen dakon mai da dama sun fuskanci fashe-fashe sakamakon cin karo da nakiyoyin ruwa, suna zargin waɗannan jiragen da yin watsi da gargaɗin Iran da bin hanyoyin da Tehran ke ɗauka ba a ba da izini ba.
Tehran na nanata wajibcin bin ka'idojin da ke tafiyar da wucewa ga jiragen ruwa, a gaban iƙirarin hedkwatar rundunar tsakiya ta Amurka cewa an kawar da nakiyoyi daga manyan hanyoyin jigilar ruwa a mashigar kuma sun zama aminci ga wucewa.
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