Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Hizbullah, a yau Asabar, ta bayyana cewa "'yancin kai da Lebanoniyawa ke bikin cika shekaru tamanin da uku da shi a yau, yana fuskantar haɗari da barazana da ke shafar wanzuwarsa da ma'anarsa daga kowane fanni."
A cikin wata sanarwa a muansabar bikin cika shekaru 83 da ranar 'yancin kai, Hizbullah ta ƙara da cewa wannan "yana tilasta wa dukkan Lebanawa, a kowane ƙungiyoyi da mazhabobi, su haɗa kai ƙarƙashin tutar haɗin kan ƙasa, da maido da ma'anar ainihin kasancewa cikin ƙasar, da ginshiƙan ƙasa waɗanda ta hanyarsu ta sami 'yancin kai na farko ta korar mamayar Faransa, da 'yancin kai na biyu ta korar mamayar Isra'ila daga ƙasarmu a shekarar 2000."
Ta ci gaba da cewa "kiyaye 'yancin kai, wanda Lebanayawa suka yi sadaukarwa mai girma a kan sa da jerin shahidai wajen kare ƙasar da darajarta da 'yancinta, wajibi ne na ƙasa mai tsarki wanda ya zarce duk wani lissafi da muradun mutum da aka ƙuntatawa."
Ta yi nuni da cewa "ci gaba da zwanzuwar maƙiyiya Sahayoniya tana mamaye sassan ƙasar Lebanon, tana mai ƙazantar da ƙasarta, tana keta sararin samaniyarta da ikonta, tana wulakanta darajarta ta hanyar sacewa da kisan 'ya'yanta, da lalata da jefa bama-bamai a biranenta da ƙauyukanta, ba tare da wata fuskantar juna da tsayin daka ba, ko da a matakan siyasa da diflomasiyya, shine farkon abin da ke lalata 'yancin kai da girgiza ginshiƙansa da cire shi daga ma'anarsa."
"Babu 'yancin kai yayin da fiye da kilomita murabba'i 500 na ƙasar Lebanon ke ƙarƙashin mamayar Isra'ila, babu 'yancin kai yayin da 'yan kudu ke rayuwa ƙarƙashin barazana da ƙaura, gidajensu da ƙauyukansu ana rushe su gaba ɗaya, kuma ana hana su halastaccen haƙƙinsu na kare ƙasarsu, a lokacin da gwamnati ba ta da ikon kare su,".
Don haka, "'yantar da ƙasa daga kangin mamaya nauyi ne na ƙasa da ke kan dukkan Lebanawa, kuma yana buƙatar amfani da duk abubuwan ƙarfin da ke akwai wajen maido da ainihin 'yancin kai da kiyaye ikon ƙasa."
Hizbullah ta nanata cewa "kiyaye 'yancin kai yana buƙatar 'yanci daga duk abin da ya shafi ma'anar ikon ƙasa, wadda ba ta yarda da yankewa ko raguwa ba, domin ikon ƙasa ba ya cika yayin da Lebanon ke ƙarƙashin umarnin waje da ke shiga cikin zuciyar shawarwarinta na ƙasa da siyasa, kuma cibiyoyinta suka juya zuwa fagen aiwatar da umarnin jakadan da ke tilasta mata zaɓuɓɓukansa da hanyoyinsa, kuma ke aiki kan kunna fitina da tada rarrabuwa tsakanin Lebanawa."
Ta kuma yi nuni da cewa "ranar tunawa da 'yancin kai dole ta zama wani mataki da hukuma za ta sake duba zaɓuɓɓukanta da hanyoyinta da suka yi nisa daga ginshiƙan ƙasa da fifikon da ya kamata su tafiyar da aikinta, kuma ta ɗauki nauyinta da wajibanta da alkawuranta da ta yi."
Ta tunatar da cewa hukuma "ta yi alkawari a cikin sanarwarta ta ministoci a sashe na huɗu da nauyin kare iyakokinta da kare 'yan ƙasarta, abin da ke sanya hukuma gaban tambayoyi kan abin da ta cimma da aikata, da matakan da ta ɗauka wajen aiwatar da shi, a lokacin da muke ganin ta yi watsi da haƙƙin Lebanon da Lebanawa na yin lissafi da maƙiyi kan laifuffukansa, kuma tana kallo hare-harensa da mamayewarsa ba tare da wani martani ko mataki na aiki na hana shi ba, a'a tana tsaye gaban al'ummarta da tsayin dakarta, kuma ta bar sojinta cikin haɗarin kisa, domin ya jajirce wajin kiyaye zaman lafiyar cikin gida kuma yana ganin matsalar ƙasar ita ce ci gaban mamayar Sahayoniya kan ƙasarta."
A ƙarshen sanarwarta, ƙungiyar ta nanata cewa "dole Lebanawa a yau su haɗa kai da juna kuma su riƙe haɗin kan ƙasarsu wajen kiyaye 'yancin kai da maido da ƙasarsu da fursunoninsu, da sake gina kudancinsu, kuma su tsaya haɗe a matsayin al'umma da soji da tsayin daka, kuma masu juriya wajen kiyaye 'yancin kai da kare ƙasa da daraja."
Wannan yana zuwa ne a lokacin da bikin cika shekaru 83 na 'yancin kai na Lebanon ke gudana tare da ci gaban mamayar Isra'ila kan yankunan Lebanon a kudu, a tsakiyar ci gaban hare-harenta kan ƙauyuka da gidaje, da keta sararin samaniyar Lebanon da jiragen yaƙi da marasa matuƙa.
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