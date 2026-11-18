Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Bisa ga rahoton jaridar Ibraniyawa Ma'ariv, babban ɓangare na cibiyar tunnels na Zirin Gaza ya tsira daga ayyukan lalatawar sojin Isra'ila kuma ƙungiyar Hamas har yanzu tana da ikon sake ginawa da farfado da waɗannan tunnels nin.
"Amihai Mittleman," ƙwararre kan injiniyancin gine-ginen ƙarƙashin ƙasa a Jami'ar Ariel, game da wannan ya ce: "Babu wata hanyar mu'ujiza ta lalata tunnels kuma yawancin cibiyoyin ƙarƙashin ƙasa a Gaza, Lebanon da Iran sun tsira daga ƙoƙarin lalata su."
Bisa ga kiyasin Isra'ila, jimillar tsawon cibiyar tunnels na Gaza kafin 7 ga Oktoba 2023 ya kasance tsakanin kilomita 500 zuwa 1,000.
A cewar Mittleman, hukumomin tsaron gwamnatin mamayar sun fahimci girma da faɗin wannan cibiyar ne kawai bayan farkon yaƙin. Zurfin tunnels ma ya bambanta; ta yadda wasu suke da zurfin kusan mita 10 yayin da wasu ke da zurfin mita 30 zuwa 40 kuma cibiyar ta haɗa da ƴan ƙananan hanyoyi da faɗin hanyoyi da ake amfani da su a matsayin ɗakunan umarni.
Wannan masanin na Isra’ila ya yi ikrarin gazawar ƙoƙarin sojin gwamnatin mamayar na lalata tunnels ta hanyar shigar da ruwa da fashewa ya ce: "Ƙofofin hana fashewa sun hana ruwa isa ga sassan cibiyar kuma a wasu lokuta ruwa maimakon ya shiga cikin tunnels yana komawa saman ƙasa. Amfani da adadi mai yawa na abubuwan fashewa ma bai iya lalata cibiyar gaba ɗaya ba kuma ya haifar da faɗuwar wasu wurare ne kawai waɗanda za a iya gyara su."
Ya ɗauki zuba siminti a matsayin hanya mafi tasiri wajin toshe tunnels, amma ya nanata cewa wannan hanya tana da tsadar gaske.
Mittleman ya kiyasta toshe cibiyar mai tsawon kilomita 1,000 da faɗin mita biyu, tana buƙatar kusan mita cubic miliyan biyu na siminti wanda kuɗin farko zai kai kusan shekel biliyan ɗaya; adadin da bai haɗa da kuɗin jigilar kaya da aiwatarwa ba.
Ya kuma yi nuni da cewa nau'in ƙasa mai yashi da duwatsu masu laushi a Gaza, yana ba Hamas damar sake gina sassan cibiyar tunnels da ba a lalata su ba.
Wannan masanin game da Lebanon ma ya ce: "Tunnels na Hizbullah a kudancin Lebanon an haƙa su ne cikin duwatsu masu ƙarfi kuma saboda haka, lalata su gaba ɗaya ko da ma ta amfani da adadi mai yawa na abubuwan fashewa yana da wahala."
A kiyasinsa, fashe-fashen Isra'ila sun haifar da faɗuwa da lahani na wurare kawai kuma ba su lalata dukkan cibiyar ba; ban da cewa sassan da suka lalace ma ana iya sake gina su.
Game da Iran ma ya bayyana: "Tehran tare da amfani da jerin tsaunuka, ta gina wurarenta na ƙarƙashin ƙasa, ciki har da biranen makamai masu linzami da cibiyoyin da ke da alaƙa da shirin nukiliya a zurfin mita 100 har ma fiye."
A cewar Mittleman, zurfin waɗannan wuraren yana sa lalata su har ma da bama-bamai masu fasa katanga ya zama mai wahala sosai kuma babu wani tabbaci cewa waɗannan bama-bamai za su iya shiga zurfin da ake so.
Ya kuma nuna shakku kan ingancin shirin gwamnatin mamayar na yin amfani da bama-bamai masu fasa katanga biyu a jere wajen lalata wuraren Iran masu zurfi.
Dangane da wannan shiri, bam na farko ya kamata ya shiga har zurfin mita 50 kuma bam na biyu ya isa wani zurfin mita 50 a wannan hanyar; amma a cewarsa, har ma isar bam na farko ga zurfin da ake so ba a tabbatar da shi ba.
Tare da yin nuni da iyawa da kwarewar injiniyancin Iran wajen gina da sake gina wuraren ƙarƙashin ƙasa ya nanata cewa wannan ƙasar na iya tare da ƙirƙirar sabbin ƙofofin shiga da sake buɗe hanyoyi, farfado da tunnels da suka lalace cikin tsaunuka.
Mittleman a ƙarshe ya bayyana: "Ilimin physics ba ya ba da izinin samun cikakkiyar nasara da kayan aikin da ake da su a yanzu."
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