Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Bayan gazawa mai yawa a dukkan fagen yamma na Yemen, Saudiyya ta koma wajen tsananta tashin hankali a fagen Ma'rib da Al-Jawf a gabashin ƙasar. Duk da tsanantar fadace-fadace a waɗannan yankuna tsakanin sojojin Yemen da ƙungiyoyin da ke da alaƙa da jam'iyyar Al-Islah a arewa maso yammacin birnin Ma'rib da hamadar Al-Alam a kudancin lardin Al-Jawf, waɗannan ƙungiyoyin ba su sami gagarumin ci gaba a fagen daga ba.
Duk da haka, Riyadh cikin kwanaki biyu da suka gabata ta tura sojoji dayawa da kayan aikin soji zuwa waɗannan yankuna domin samar da baraka a layukan fagen da kuma rama wani ɓangare na asarar da ta samu sakamakon rasa fagen kudancin mashigar Bab al-Mandab.
Majiyoyin soji da na kabilu sun tabbatar wa jaridar "Al-Akhbar" cewa da yammacin kwanaki biyu da suka gabata, ɗaruruwan motocin sulke da ingantattun kayan aikin soji na Saudiyya sun shiga birnin Ma'rib na Yemen. An kawo waɗannan kayan aikin ne daga yankin "Asir" a kudu maso gabashin Saudiyya zuwa wannan birni. A cewar waɗannan majiyoyi, waɗannan motsin sun faru ne a daidai lokacin da "Faris Al-Shamri" kwamandan sojojin Saudiyya a Ma'rib ya gudanar da tarurruka da dama da kwamandojin soji da ke da alaƙa da ma'aikatar tsaron gwamnatin Aden da kuma kwamandojin da ke da alaƙa da jam'iyyar Al-Islah.
Al-Shamri a cikin waɗannan tarurruka ya nanata ci gaban tallafin Saudiyya ga dukkan fagen gabashin Yemen kuma ya ba da labarin ƙudurin Riyadh na tsananta ayyuka a Ma'rib da ƙara matsin lamba kan lardin Al-Jawf. Matakin da aka bayyana manufarsa a matsayin samar da kofa a layukan tsaro da samar da tushe ga ci gaban ƙungiyoyin da ke daidaita da Saudiyya zuwa birnin San'a babban birnin Yemen.
A daidai wannan lokaci, Riyadh ta mayar da ɗaruruwan sojojin da ke da alaƙa da "Tariq Saleh" waɗanda suka janye daga yankin "Ras Al-Arah" da gundumar "Al-Mudaribah" a yammacin lardin Lahj zuwa fagen "Bihan" a kudancin lardin Ma'rib. Bisa ga bayanan majiyoyin soji, wani kwamitin Saudiyya ne ya ɗauki alhakin mayar da ɗaruruwan sojojin rundunonin da a baya aka san su da "Gadar Jamhuriya" a gabar yammacin Yemen. An ɗauki wannan matakin ne bayan da majalisar mulkin kudu ranar Litinin da ta gabata ta yi adawa da shigowar waɗannan rundunonin cikin birnin Aden.
A gefe guda kuma, majiyoyi masu masaniya a fagen "Maydi" a arewacin lardin Hajjah sun bayyana cewa jagororin Saudiyya sun mayar da hankali kan mayar da wasu rundunonin soji da ke da alaƙa da sojojin "Tawari" daga fagen "Al-Buqa'" da "Kutaf" da "Baqim" a arewacin lardin Sa'dah da ke kan iyakar kudancin Saudiyya zuwa lardin Al-Jawf.
A cewar waɗannan majiyoyi, mayar da "Runduna ta Huɗu ta Tawari" ya faru ne a daidai lokacin da rukunin farko na mayaƙan soji daga Siriya suka shiga yankin Jizan. Waɗannan majiyoyi sun kuma ƙara da cewa Saudiyya na da niyyar maye gurbin babban ɓangaren ƙungiyoyin Yemen da ke da alaƙa da ita waɗanda ke kan iyakokinta na kudu da sojoji daga Pakistan, Siriya da Sudan.
Masu lura a birnin San'a suna ganin wannan matakin yana nuni da damuwar Saudiyya kan yiwuwar tsanantar hare-haren sojojin Yemen a fagen iyaka. Musamman a yanayin da Riyadh da kanta ke shirin ƙara tashin hankali da faɗaɗa ayyukan soji a fagen Ma'rib da Al-Jawf. A wannan fanni, wata majiya ta soji a birnin San'a a cikin tattaunawa da jaridar "Al-Akhbar" ta yi gargaɗi ga sojojin da Saudiyya ta tura zuwa lardunan Ma'rib da Al-Jawf da su hana maimaita abubuwan da suka faru a baya a fagen gabar yammacin Yemen, yankunan kudancin kewayen Taiz da yammacin lardin Lahj. Wannan majiya ta nanata cewa duk wani fadada tsanantar ayyukan soji a fagen Al-Jawf da Ma'rib zai fuskanci martani mai ƙarfi. Ta kuma yi nuni da yiwuwar faɗuwar muhimman lardunan mai na Yemen inda ta ambaci Ma'rib, Shabwah da Al-Jawf.
A daidai wannan lokaci, fagen arewa maso yammacin Ma'rib sun shaida mummunan rikici tsakanin sojojin Yemen da ƙungiyoyin da ke da alaƙa da jam'iyyar Al-Islah. Waɗannan rikice-rikicen sun fi mayar da hankali a kewayen yankin "Al-Asdas" cibiyar gundumar "Raghwan," yankin da kusan kashi 80 cikin 100 nasa ke ƙarƙashin ikon sojojin Yemen. Waɗannan abubuwan da ke faruwa sun faru ne a lokacin da jiragen yaƙi na Saudiyya suka tsananta hare-harensu ta iska kuma adadin hare-haren ya zarce 40.
Daga cikin waɗannan, hare-hare 11 sun shafi yankin "Al-Jawbah" wanda a baya ke ƙarƙashin ikon jam'iyyar Al-Islah. Haka kuma an kai hare-hare biyar kan gundumar "Majzar," yankin da kafofin watsa labarai da ke da alaƙa da jam'iyyar Al-Islah suka yi iƙirarin cewa ya shiga hannun sojojinta.
Duk da waɗannan hare-haren saman, "Mansour Thawabah" kwamandan Runduna ta 48 ta Gadar Iyaka, ya tabbatar da cewa gundumar Raghwan a matsayin layin tsaro na yammacin birnin Ma'rib ta shiga hannun sojojin Yemen kuma waɗannan sojojin sun wuce iyakokin "Wadi Halhalan" a kewayen gundumar Raghwan. A gefe guda kuma, sojojin Yemen sun wallafa hotuna na korar sojojin da Saudiyya ta tura daga gundumar Raghwan. Raghwan ita ce gunduma ta 13 cikin gundumomi 14 na lardin Ma'rib da suka shiga hannun sojojin Yemen.
Lardin Al-Jawf ma ya ga mummunan rikici a fagen "Huwayshan" a gabashin wannan lardin. Ko da yake waɗannan rikice-rikicen har yanzu ba su haifar da canji a taswirar yankunan da ke ƙarƙashin ikon ɓangarorin ba. Wannan a lokacin da sojojin Yemen a baya suka yi nasarar fitar da rundunonin da ke da alaƙa da sojojin "Tawari" daga kewayen yankin "Al-Duhaydah."
..............................
Ra'ayinka