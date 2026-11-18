Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Shugaban Ƙasar Rasha: Yarjejeniyoyin da muka sanya hannu da Iran a shekarar da ta gabata sun taimaka sosai kuma sun yi tasiri.
A wannan shekara ma mun cimma yarjejeniya da Indonesia, kuma muna ci gaba da faɗaɗa haɗin gwiwa da tattaunawar tattalin arziki da Indiya, Pakistan, Jordan, da Zimbabwe.
Haɗin gwiwarmu na tattalin arziki da China ya ƙaru sosai, kuma hannun jarin kasuwa da yawan zuba jari sun sami ci gaba mai ban mamaki.
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