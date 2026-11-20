Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Hukumar Kare Fararen Hula ta Saudiyya, a yau Alhamis, ta bayyana cewa wani hari da Yemen ta kai ya shafi wata hasumiya a cibiyar kuɗi ta Riyadh, wanda ya haifar da barna ta kayan aiki a benaye da dama na hasumiyar da gine-ginen da ke kusa ba tare da an sami raunuka ko asarar rayuwaka ba, a cewar kamfanin dillancin labarai na Saudiyya.
A wani lokaci a baya ga yau, kamfanin dillancin labarai na "Reuters" ya ba da labarin kai hari kan mafi tsayin gini a Riyadh, wanda ke ɗauke da hedkwatar asusun zuba jari na jama'a na Saudiyya, a wani sabon hari da San'a ta kai wa Riyadh a cikin yaƙin da ke tsananta tsakaninsu.
Reuters: harin "ya farfasa tagogi a benaye bakwai zuwa takwas na hasumiyar asusun zuba jari na jama'a, kuma ya lankwashe wasu sassan fuskar ta na ƙarfe."
Wannan shine karo na biyu cikin ƙasa da makonni biyu da wani hari na Yemen ya haifar da barna ga wata alama a unguwar kuɗi ta Riyadh bayan da wani hari a ranar 8 ga Nuwamba ya shafi wani gini na gudanarwa na katafaren kamfanin mai na Saudi Aramco.
Majiyoyi uku masu masaniya sun gaya wa kamfanin cewa an kai wa hasumiyar hari "da makami mai linzami da Yemeniyawa suka harba."
Haɗin gwiwar da Saudiyya ke jagoranta ya ce ya tunkari "barazanar makami mai linzami" da Yemeniyawa suka harba wajen Riyadh, kuma kiyasinsa na farko ya nuna faɗuwar tarkace, a lokacin da aka ba da rahoton faruwar asarar kayan aiki.
Wannan yana zuwa ne a lokacin da sojojin Yemen ke nanata ci gaban ayyukansu na soji cikin ƙasar Saudiyya, da aiwatar da ma'aunin kan kara da na Icce da tsanantawa da tsanantawa da kai hari kan tarukan da ke da alaƙa da Saudiyya da jami'anta har sai an dakatar da mamayewa da kawo ƙarshen kawanya kan al'ummar Yemen.
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