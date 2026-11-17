Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Yahya Saree A cikin sanarwar, ya zargi Saudiyya da tsanantar hare-haren sama, tsananta kawanya, aikata laifuffukan kisa da dama da tura dubban sojoji don kai hari kan al'ummar Yemen da sojojinta. Ya ce Saudiyya na yin hakan ne a cikin wani shiri na Amurka da Sahayoniya na mallakar Babal-Mandab da yankunan dabarun Yemen.
Rundunonin da aka lalata sun ƙunshi rundunoni 60 wanda ake sa ido a kansu ƙarƙashin jami'in Saudiyya mai suna Mohammed Talal Al-Balawi. An lalatasu tare da kwace ɗaruruwan motoci da kayan sulke, kuma an kwace makamai da harsasai da kayan soji da yawa.
Saree ya nanata cewa an gudanar da wannan aiki ne kan rundunonin da ke kai hari kan 'yan ƙasa da sojojin Yemen, ba kan mazauna lardunan kudu ba, kuma sojojin ba su da wani mugun nufi ga al'ummar kudu domin su ma sun sha wahala daga hare-haren Saudiyya.
Ya roƙi mazauna lardunan kudu da su ɗauki matsayi kan mamayewar Saudiyya kuma kada su bar yankunansu su zama sansani don cimma manufofin Saudiyya kan Yemen. Ya ce hare-hare da kisan fararen hula suna ƙarfafa ƙudurin al'umma da sojojin wajen haɓaka makamai da zaɓen maƙasudai da za su fi wa Saudiyya illa. Ya kuma nanata cewa ayyukan soji cikin ƙasar Saudiyya za su ci gaba cikin ma'aunin "kawanya da kawanya da tsanantawa da tsanantawa" har sai an dakatar da hare-hare da kawo ƙarshen mamayar Yemen. Bayan korar sojojin Saudiyya, amincin jigilar ruwa a mashigar Babal-Mandab ya ƙaru fiye da baya.
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