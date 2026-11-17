Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Faqihin malamin malamai na Ahlul-Bayt (AS), babban marja'in duniyar Shi'a Ayatullah Al-Uzma Wahid Khorasani, ya bar duniya kamar yadda ofishin Ayatullahil-Uzma Wahid Khorasani ya sanar
Muna mika ta'aziyyarmu ga halara mai tsarki na Hujjatullah Al-Mahdi (AS), makarantun hauza, masoya matsayin faqihu da marja'anci, da dukkan 'yan Shi'a kan wannan rashi da ba za a iya maye gurbinsa ba.
Za a sanar da shirye-shiryen da suka shafi jana'iza, binnewa, da taron ta'aziyya daga baya.
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