Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Sojojin Juyin Juya Halin Musulunci sun sanar: A ci gaba da shan kashi na kayan aikin zamani na CENTCOM a gaban yaƙin lantarki na Sojojin kasar, an kuma kwacewa tare da sauke wani jirgi maras matuki nau’in MQM-170 na Amurka a karo na tara a matsayin ganima.
Sararin samaniyar Iran ba zai zama fagen gwaji da kuskure ga masu zalunci ba, kuma maƙiyiya Amurka dole ne ta sani cewa duk wani motsi na ƙiyayya zai fuskanci martani mai ƙarfi daga masu kare ƙasar.
………….
Ra'ayinka