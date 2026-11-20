Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Bisa ga rahoton "Al-Akhbar," an tsananta tuntuɓa da shiga tsakani na siyasa ciki har da yunkurin Sardar Ismail Qa'ani, kwamandan Rundunar Al-Quds ta Rundunar Kare Juyin Juya Hali, da ganawarsa da shugabannin Iraki. Manufar waɗannan tattaunawar ita ce shawo kan tashin hankali da cimma wata yarjejeniya don sake daidaita nauyin tsaro ba tare da jawo rikicin cikin gida ba.
Al-Zaidi jiya ya fitar da wata doka ta gudanarwa ta kafa hedkwatar umarni da sarrafawa a Jurf al-Sakhar, wadda za ta yi aiki ƙarƙashin jagorancin 'yan sandan tarayya kuma Birgediya Janar Ahmad Hatem Hamid ne zai jagorance ta, tare da mataimaka biyu a fannin tsaro da Hashdush-Sha'abi. Hedkwatar ta ƙunshi runduna ta sojin Iraki, runduna ta 'yan sandan tarayya, rundunoni biyu na Hashdush-Sha'abi da bataliyar 'yan sandan makamashi da ke da alhakin kare bututun mai. Ayyukanta sun fara ne da ƙarfe shida na safiyar yau kuma tana tuntuba ga kwamandojin lardunan Babil, Karbala, Anbar da Baghdad.
Wannan mataki ya fi zama daidai akan ƙoƙarin gwamnatin Iraki na sake tsara tsarin umarni da sarrafawa da haɗa nauyin tsaro fiye da shawarar kawar da wata ƙungiya. Mai magana da yawun babban kwamandan sojojin, Sabah Al-Numan, ya nanata cewa wannan hedkwatar za ta jagoranci rundunonin da ke ƙarƙashinta. Al-Zaidi a wata ganawa da kwamandan hedkwatar da ministan cikin gida ya nanata wajibcin buɗe hanyoyin da aka toshe, aiwatar da ikon doka da kare 'yan ƙasa, yana mai cewa sojojin tsaro suna aiki a matsayin jiki ɗaya.
A gefe guda kuma, tattaunawar siyasa ta ci gaba a daidai lokacin matakan fagen daga. Kata'ib Hizbullah ta bayyana cewa "Abu Hussein Al-Hamidawi" babban sakataren ƙungiyar ya gana da Qa'ani, inda "Hadi Al-Amiri" shugaban ƙungiyar Badr da "Faleh Al-Fayyad" shugaban hukumar Hashdush-Sha'abi ma suka halarta. Ƙungiyar ta kwatanta sakamakon ganawar da mai kyau. A cewar majiyoyin siyasa na Iraki, Qa'ani a Baghdad ya gudanar da ganawa da tuntuɓe waɗanda har ma Ali al-Zaidi ba a cire shi a ciki ba.
Motsin siyasa ya kuma haɗa da tattaunawa tsakanin manyan mutane a cikin tsarin daidaitawa da Hashd al-Sha'abi, ciki har da tuntuɓar kwamitin ɓangarori uku da ya ƙunshi Hadi Al-Amiri, Faleh Al-Fayyad da Abdulaziz Al-Muhammadawi shugaban hafsan Hashd al-Sha'abi wanda aka fi sani da Abu Fadak. Wannan kwamitin ya nazarci shawarwarin warware rikicin don isar da su ga ɓangarorin da abin ya shafa.
Ɗaya daga cikin kwamandojin ƙungiyoyin gwagwarmayar Iraki a cikin tattaunawa da "Al-Akhbar" ya ce motsin siyasa da tsaro ciki har da ganawar Qa'ani da tarurrukan Al-Zaidi da Al-Hamidawi sun yi nasarar dakile rikicin na ɗan lokaci da hana yanayi kai ga fuskantar juna da ba a yi hasashe ba. Ya kuma nanata cewa waɗannan abubuwan da ke faruwa ba sa nufin warware tushen batun yankin Jurf al-Sakhar. A cewarsa, tushen sabanin har yanzu yana da alaƙa da tsare-tsaren tura sojoji da makomar matsayin tsaro. Ya yi gargaɗi cewa duk wani sabon tsari kada ya haifar da wani gibin fagen daga ko samar da tushen komawar barazanar ta'addanci.
A wata alama ta raguwar tashin hankali, Al-Hamidawi jiya a cikin wata sanarwa ya roƙi sojojinsa da su sake fara ayyukansu na yau da kullum kamar yadda suke yi kafin fitar da gargaɗin kuma a lokaci guda su ci gaba da horo da ƙara shirin yaƙi. Ya nanata cewa za a bibiyi sabanin da gwamnatin Iraki ta hanyar kafofi na musamman domin maƙiya kada su yi amfani da wannan yanayi. Al-Hamidawi ya kuma tabbatar wa mazauna lardunan Babil, Karbala da Baghdad cewa kare yankin da kewayensa zai ci gaba.
Ali Al-Fartousi, mai bincike kan al'amuran siyasa da tsaro a cikin tattaunawa da "Al-Akhbar" yana ganin ba za a iya rage rikicin Jurf al-Sakhar zuwa wani mataki na gudanarwa ko doka ta gudanarwa kawai ba. Domin wannan yankin saboda matsayinsa na yanayin ƙasa da hankalin tsaro yana da muhimmanci na musamman tun shekarar 2014 miladiyya kuma shine ƙullin sadarwa tsakanin arewacin Babil, Anbar, Baghdad da Karbala. Ya ƙara da cewa kasancewar rundunonin Hashdush-Sha'abi a wannan yankin yana da alaƙa da yanayin tsaron da ya gabata. A imaninsa, warware halin da ake ciki yana buƙatar tsallake matakin haifar da tashin hankali da zarge-zargen da ba a tabbatar da su ba da tafiya wajen fahimtar juna ta siyasa da tsaro, tare da mika batutuwan da ake sabani a kansu ga hukumomin shari'a da sa ido.
A wannan fanni, Saud Al-Saadi, wakili mai kusanci da ƙungiyoyin gwagwarmaya wanda ya ziyarci yankin Jurf al-Sakhar a cikin wata tawaga ta majalisa, ya soki abin da ya kira girman zarge-zargen da aka gabatar kan wannan yankin. Ya ƙi kasancewar tunnels na musamman na makamai masu linzami na ballistic kuma ya sanya alamar tambaya kan ruwayoyin da suka shafi fataucin mai da lalata bututun mai. Al-Saadi a cikin wannan ziyara da jaridar "Al-Akhbar" ma ya halarta, ya ce har yanzu ba a yanke shawara ta ƙarshe kan janyewar baya ba. A lokaci guda yana ganin wannan batu ya dogara da kimantawar gwamnatin Iraki kan yanayi da haɗarin yankin Jurf al-Sakhar.
A gefe guda kuma, gwamnatin Iraki na ci gaba da nanata sakamakon kwamitinta na bincike. Kwamitin da a cewar jami'an gwamnati ya gano keta da suka shafi sashen mai kuma ya mika fayil ɗin ga hukumomin shari'a. Kata'ib Hizbullah ma tana ƙin zarge-zargen da aka gabatar mata.
A daidai wannan lokaci, wata majiya ta gwamnatin Iraki a cikin tattaunawa da "Al-Akhbar" ta fallasa cewa jinkirta ziyarar Ali al-Zaidi zuwa Beirut, shawara ce ta gaggawa kuma ta wucin gadi saboda shagaltuwarsa da gudanar da batutuwan tsaron cikin gida, musamman tsare-tsaren da suka shafi yankin Jurf al-Sakhar da kafa hedkwatar umarnin wannan yankin.
Wannan majiya ta nanata cewa ziyarar Al-Zaidi zuwa Beirut har yanzu tana cikin ajanda kuma za a yi ta nan ba da jimawa ba. A cewarsa, jigogin wannan ziyara za su shafi kwanciyar hankalin yankin da daidaitawa tsakanin Iraki da Lebanon. Wannan majiya ta kuma yi hasashen cewa Al-Zaidi a cikin ziyararsa zuwa Lebanon zai gana da wasu manyan mutanen siyasar wannan ƙasar ciki har da wakilai daga Hizbullah.
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