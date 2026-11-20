Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Majiyar ta bayyana cewa shugaban Amurka Donald Trump ya goyi bayan shawarar sallamar gaba ɗaya, yana mai ba da hujjar cewa Cairncross ba shi da cancantar da ake buƙata.
Majiyar ta ƙara da cewa Kirsten Davies, wadda a halin yanzu ke riƙe muƙamin shugabar sashen bayanai a Pentagon, za ta karɓi ayyukansa a matsayin mai riƙon aiki, tana mai nuni da cewa tana da cancantar da suka fi dacewa kuma tana da amincewar majalisar dattawa.
A martaninsa na farko a hukumance kan naɗin, ministan harkokin waje Marco Rubio ya ce: "Muna sa ran yin aiki tare da sabuwar daraktar tsaron intanet ta ƙasa Kirsten Davies wajin ƙarfafa tsaron intanet a Amurka."
Amurka cikin kwanaki da makonnin da suka gabata tana fuskantar manyan matsalolin fasaha da suka kawo cikas ga tafiye-tafiye, ayyukan sadarwa da kasuwancin lantarki, kuma waɗannan matsalolin sun shafi wata cibiyar sadarwa ta cikin gida mai matuƙar sirri ta hukumar tsaron ƙasa.
Ya kamata a ambata cewa Cairncross kafin ya karɓi muƙamin daraktan tsaron intanet na ƙasa ya riƙe muƙamai da dama cikin Fadar White House a zamanin farko na shugabanci na Trump, kuma a baya ya yi aiki a matsayin babban jami'in gudanarwa na kwamitin ƙasa na jam'iyyar Republican a zaɓen shekarar 2016.
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