Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Majiyoyin yankin sun ba da labarin kawo harin Amurka a ‘yan mintuna kaɗan da suka wuce kan wasu yankuna na tsibirin Qeshm, ciki har da wurin kariya na Nariman. Bisa ga rahotannin farko, an ba da labarin aƙalla samun hare-hare 6 a cikin waɗannan hare-haren.
A cewar majiyoyin yankin, an kai wannan harin ne a lokacin da na’urorin kariya da ke tsibirin Qeshm cikin kwanakin da suka gabata suka taka rawar da ta fi tasiri wajen tunkarar hare-haren Amurka kuma sojojin Iran ma sun kai mummunan hare-hare kan radar da jiragen ruwa na Amurka.
Bisa ga rahotanni, sojin sararin samaniya da na ruwa na Iran a martaninsu ga wannan harin, tare da amfani da haɗakar makamai masu linzami na ballistic da na cruise da jirage marasa matuƙa masu halakarwa, sun kai hari kan jiragen ruwan yaƙi na Amurka da akayi anfani da su wajen kawo harin kan tsibirin Qeshm.
Har yanzu ba a wallafa cikakkun bayanai a hukumance kan girman barna, asarar rayuka da sakamakon hare-haren junan ba. Za a sanar da ƙarin labarai nan gaba.
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