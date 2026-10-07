Yamen Ta Kai Hari Kan Sansanonin Saudiyya 11 An Kashe Da Raunata Gwamman Sojoji

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Mai magana da yawun sojojin Yemen, Birgediya Yahya Saree, a yau Laraba, ya bayyana cewa jiragen yaƙin Saudiyya sun kai hare-hare ta sama da makamai masu linzami 156 cikin sa'o'i 24 da suka gabata.
Birgediya Saree ya tabbatar da cewa hare-haren ta’addancin Saudiyya ya shafi ababen more rayuwa na fararen hula a San'a da lardunan Taiz, Sa'dah, Al-Jawf, Ma'rib da Amran.
Birgediya Saree ya bayyana cewa jiragen mamayewar "F-15" da "Typhoon" sun tashi daga sansanonin Khamis Mushait da Taif, kuma sun gudanar da hare-haren makamai masu linzami daga Najran da Jizan.
Ta haka, Birgediya Saree ya yi nuni da ƙaruwar jimillar hare-haren Saudiyya kan Yemen tun farkon tsanantawa zuwa hare-hare ta sama da makamai masu linzami 1,798.
Mamayewar Saudiyya kan Yemen na ci gaba, inda daraktan ofishin Al-Mayadeen a Yemen, a yau, ya bayyana cewa jiragen Saudiyya sun kai hare-hare da dama kan yankuna daban-daban, yana mai nuni da cewa hare-haren sun fi mayar da hankali kan cibiyoyin sadarwa.
Saree: Mun Kai Hari Kan Tarukan Saudiyya 11 da "Runduna ta 13 Amalika"
A gefe guda kuma, sojojin Yemen na ci gaba da mayar da martani ga hare-haren Saudiyya suna kai hari kan muhimman cibiyoyi a ƙasar Saudiyya, da tarukan soji na Saudiyya a ƙasar Yemen.
Birgediya Saree, a cikin wata sanarwa ta daban, ya bayyana cewa sojojin Yemen sun yi nasarar kai hari kan tarukan "maƙiyiya Saudiyya" 11 a yankunan kudancin Babal-Mandab da Al-Suqya da Ras Al-Arah da Al-Mudaribah da makamai masu linzami na ballistic 11 cikin sa'o'i 24 da suka gabata.
Ya yi nuni da faɗuwar gwamman waɗanda aka kashe da jikkata ciki har da kwamandoji da lalata adadi mai yawa na motoci.
Saree ya tabbatar da cewa sojojin Yemen sun gano rundunar da ke da alaƙa da abin da ake kira "Runduna ta 13 Amalika" wadda ta taka fursunoni kuma sun kai mata hari da makami mai linzami na ballistic, yana mai tabbatar da dacewar harin wanda ya haifar da mutuwa da jikkatar fiye da mutane 30.
A nasa ɓangare, wakilin Al-Mayadeen ya bayyana cewa sojojin Yemen sun mallaki fiye da kilomita murabba'i 8,000 a gabar yamma tun farkon yaƙin.
Haɗin Gwiwar Amurka da Isra'ila da Saudiyya Kan Al'ummar Yemen
A wannan fanni, shugaban ƙungiyar Ansarullah Sayyid Abdulmalik Al-Houthi, a yau, ya tabbatar da cewa "maƙiyiya Saudiyya" na ci gaba da kai hari kan Yemen har ma bayan matakin "rage tashin hankali," ta tsananta killacewa kuma ta mayar da ƙasar, a cewarsa, zuwa "babban kurkuku."
Sayyid Al-Houthi ya yi nuni da cewa "daga cikin gaskiyar da suka bayyana akwai haɗin gwiwar Amurka da Isra'ila da Saudiyya kan al'ummar Yemen."
Sayyid Al-Houthi ya fallasa sabbin muhimman bayanai kan yanayin dangantakar Saudiyya da "Isra'ila," yana fallasa bayanai da ke nuni da zurfin wannan dangantakar, kuma wataƙila wasu daga cikinsu ana iya fallasa su a karon farko.
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