UNICEF: Yara 351 Sun Shahada A Gaza Tun Farkon Dakatar Da Tsagaita Wuta

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: "Edward Beigbeder" darektan yankin UNICEF a Gabas ta Tsakiya da Arewacin Afirka a cikin wannan sanarwa ya nemi cikakken bayani mabayyani kan lamarin da ya shafi shahadar yara ko raunata su ta yadda zai kai ga nakasa ta dindindin.
Ya kara da bayyana cewa cikin kwanaki 6 da suka gabata kawai, yara takwas sun yi shahada kuma wasu yara 20 sun ji rauni, ya nanata cewa gwamnatin Sahayoniya dole ta ɗauki ingantattun matakan hana ƙarin tashin hankali, kiyaye ƙa'idar bambancewa tsakanin fararen hula da dakarun soji da tabbatar da kulawa ta musamman ga yara bisa ga dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa.
Beigbeder ya ƙara da cewa wannan matakin tashin hankali kan yara ba abin karɓa ba ne kuma yaran da suka tsira daga hare-hare ma suna fuskantar manyan cikas a hanyar samun lafiya ta jiki da ta tunani sakamakon rushuwar tsarin kiwon lafiya na Gaza.
UNICEF a makon da ya gabata ma ta bayyana cewa kusan yara 800,000 a Zirin Gaza har yanzu suna gudun hijira kuma an kiyasta kusan yara 60,000 sun rasa ɗaya daga cikin iyayensu ko duka iyayen biyu a lokacin yaƙi ko tun farkon dakatar da bude wuta.
Wannan cibiyar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta nanata cewa kusan dukkan yaran Gaza suna a yanayin ci gaban gudun hijira da tabarbarewar muhimman ayyuka, suna buƙatar tallafin tunani.
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