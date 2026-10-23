Tashin Farashin Man Brent Zuwa Dala 115; Ya Haifar Da Tsanantar Damuwa A Gabas Ta Tsakiya

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Farashin mai a yau Juma'a ya ƙaru kuma ɗanyen mai na Brent ya kusanci matakinsa mafi girma cikin fiye da watanni biyar da suka gabata. Wannan ƙaruwar ta faru ne bayan hare-haren sojojin Yemen kan Saudi Arabiya, hare-haren da suka sanya damuwa kan ƙarin rikicewa da tabarbarewa a samar da makamashi daga Gabas ta Tsakiya.
Farashin yarjejeniyoyi anan gaba na ɗanyen mai na Brent da ƙaruwar dala ɗaya da cent 40, daidai da kashi 1.2 cikin 100, ya kai dala 114 da cent 57 ga kowace ganga. Farashin wannan gwagwardon mai a baya ya zarce dala 115 wanda shine matakinsa mafi girma tun 4 ga Mayu.
Haka kuma, yarjejeniyoyin gaba na ɗanyen mai na West Texas Intermediate na Amurka da ƙaruwar dala ɗaya da cent 48, daidai da kashi 1.5 cikin 100, ya kai dala 100 da cent 95 ga kowace ganga.
Farashin mai na Brent yana kan hanyar rubuta haɓaka na mako a karo na uku a jere kuma ana hasashen ƙaruwar sa cikin wannan makon zai kai kashi 4.2 cikin 100. A gefe guda kuma, ana sa ran mai na West Texas Intermediate zai kammala makon da raguwar kashi 0.5 cikin 100.
Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ba da rahoton cewa kamfanin mai na Saudi Aramco ranar Alhamis ya ba da umarnin rufe babbar hedkwatarsa a birnin "Dhahran" da ke gabar Gulf kusa da Bahrain. An ɗauki wannan mataki ne a daidai lokacin tsanantar fadace-fadace tsakanin Saudi Arabiya babbar mai fitar da ɗanyen mai a duniya da sojojin Yemen.
"Giovanni Staunovo" masani a cibiyar kuɗi ta "UBS" ya ce: kasuwa na ci gaba da damuwa kan tsanantar tashin hankali. Yanayin da a mafi munin yanayi zai iya kai ga sake faruwar rikicewa a samar da Man.
Ya ƙara da cewa rashin kwanciyar hankali a yayin jigilar mai da ƙaruwar kuɗin jigilar ruwa, ya haifar da ƙarancin fitar da man.
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