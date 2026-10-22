Sojojin Amurka Da Isra’ila Na Ci Gaba Da Shirye-Shiryen Sabbin Hare-Hare Kan Iran

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Sojin Amurka da Isra'ila suna da takamaiman shiri don sabbin hare-hare kan Iran bayan zaɓen tsakiyar wa'adi na Amurka.
Bisa ga rahoton New York Times, a cikin tsarin shirye-shiryen wani aiki mai gajeren lokaci amma mai tsanani, sojojin biyu sun tsananta atisayensu kuma jiragen yaƙi sun tashi a saman Iraki don atisayen motsin kai hari.
Jami'an Amurka sun bayyana cewa Pete Hegseth, ministan tsaron Amurka, cikin wannan makon a Isra'ila ya gana da Benjamin Netanyahu, firaministan gwamnatin Sahayoniya, kuma sun tattauna kan waɗannan hare-haren da za su iya faruwa.
Dangane da wannan rahoto, wuraren da za su iya kasancewa sun haɗa da ababen more rayuwar makamashi na Iran, wuraren nukiliya da ɗakunan ajiyar makamai masu linzami da jiragen mara matuƙa na wannan ƙasar.
Wasu jami'ai suna ganin za a gudanar da wani zagaye na hare-hare masu fadi da nufin matsa wa tattalin arzikin Iran lamba da tilasta wa Tehran bayar da rangwamen diflomasiyya bayan kusan watanni takwas na rikici.
Wannan rahoto ya ƙara da cewa: duk da haka, akwai shakku kan ko duk wani aikin soji zai iya haifar da canji a matsayin Iran ko kai ga ingantattun sakamako ga Amurka da Isra'ila.
New York Times ta bayyana cewa: ayyukan da suka gabata na Amurka da Isra'ila sun kai ga ƙaruwar farashin makamashi da ƙimar hauhawar farashi ta duniya, raunana amincin Gabas ta Tsakiya da mummunar raguwar ajiyar makamai masu linzami na kakkabo makamai na Pentagon. Haka kuma ba a san ko Trump zai amince da gudanar da sabbin hare-hare ba ko kaɗan; a bana sau da yawa ya ƙi shirye-shiryen komawa ga manyan ayyukan yaƙi, ciki har da cikin wannan watan da sojin Amurka da Isra'ila suka kusa aiwatar da hare-hare.
A gefe guda kuma, jami'an Iran sun yi gargaɗin cewa a wannan karon za su mayar da martaninsu ta hanyar faɗaɗa wuraren kai harin; ta yadda ba zai iyakance ga jiragen ruwa na kasuwanci da ababen more rayuwar makamashi na yankin kawai ba, a'a zai haɗa da cibiyoyin bayanai da igiyoyin intanet na ƙarƙashin teku.
Iraniyawa sun nanata cewa yaƙin ba zai kasance mai sauri da iyaka ba, a lokacin da Amurka ta tura wani ɗakin ajiyar makamai mai girma wanda zai kasance cikakke a shirye har zuwa farkon Nuwamba.
A daidai wannan lokaci, ƙoƙarin diflomasiyya na ci gaba kuma masu tattaunawa na Amurka suna amfani da yiwuwar komawa ga yaƙi a matsayin kayan aikin matsin lamba kan Iran domin samun ci gaba a buƙatunsu kan shirin nukiliya na Iran da sarrafa mashigar Hormuz.
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