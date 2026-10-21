Jiragen Yaƙin Isra'ila Sun Kusanci Iran Kuma Sun Bi Hanyar Da Ke Da Yiwuwar Hari

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Bisa ga rahoton shafin "Axios" na Amurka, an gudanar da aikin ne a nisan fiye da mil 800 daga Isra'ila, mako ɗaya kafin zaɓen Isra'ila, kuma a ranar da ministan tsaron Amurka, Pete Hegseth, ya gana da firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a sansanin sojin sama na "Ovda" na Isra'ila.
Gargadi Ga Iran
Duk da cewa wasu jami'an Isra'ila da Amurka sun ambata cewa jirgin ba ya da wani abin azo a gani ba ne kuma manufarsa ita ce gargadin Iran, amma yana ɗauke da haɗarin faruwar kuskuren kimantawa wanda zai iya haifar da martanin Iran da kunna wutar yaƙi.
Majiyoyin sun ambata cewa jiragen sun bi yanayin yiwuwar kai hari kan Iran, inda suka tashi ta sararin samaniyar Siriya da Iraki, kuma da zarar jiragen sun kusanci iyakar Iran, sun juya sun koma Isra'ila.
Jami'an Amurka sun yi nuni da cewa ɓangaren Isra'ila yana sane da cewa tsare-tsaren kariya ta saman Iran za su gano wannan jirgin.
Harin Nuna Ƙarfi
Dangane da majiyoyin, Isra'ila ta sanar da Amurka aiki tun da farko, tana mai kwatanta shi da "horo da nufin nuna ƙarfi, da hana Iran kai hare-hare kan Isra'ila gabanin zaɓe."
Duk da haka, wasu majiyoyin Amurka sun bayyana imaninsu cewa wataƙila Isra'ila tana fatan Iraniyawa su harbo jiragen, abin da zai ba da hujja don kai hare-hare kan Iran.
Tashar "Fox News" ta bayyana jiya cewa sojin saman Isra'ila sun gudanar da horo wajen Iran.
A makon da ya gabata, shafin "Axios" ya bayyana cewa Netanyahu da Trump sun tattauna, a farkon watan Oktoba da ake ciki, yiwuwar kai wani sabon babban aiki kan Iran kafin zaɓen Isra'ila da Amurka.
Bayanan Leƙen Asiri
Netanyahu ya sanar da Trump damuwarsa kan bayanan leƙen asiri na Isra'ila da ke nuni da cewa Iran tana ɗaukar matakan da ke tayar da hankali wajen sake gina shirinta na nukiliya.
Majiyoyi sun ambata cewa mataimakin shugaban hafsan sojin Isra'ila, Eyal Zamir, ya sanar da shugaban hafsan haɗin gwiwar sojin Amurka, Janar Dan Caine, a wancan lokacin, cewa sake fara yaƙi a wancan lokaci na iya jinkirta zaɓen Isra'ila, dangane da yiwuwar Iran ta mayar da martani na ramuwar gayya.
A lokacin da Trump ya fara nuna karkata ga sake fara hare-hare, daga baya ya zama mai shakka da kokwanto, kuma a ƙarshe ya yanke shawarar ƙin shawarar Netanyahu.
Wani jami'in Isra'ila ya bayyana cewa Zamir ba zai yarda da wani aikin soji maras hujja da zai lalata zaɓen da aka tsara a ranar 27 ga Oktoba da ake ciki ba.
A cikin bikin kammala karatun soji a yau Laraba, Netanyahu ya ce Jagoran Iran Mojtaba Khamenei ya yanke shawarar bin sawun mahaifinsa, kuma ya ba wa masana kimiyyar Iran izinin ci gaba da haɓaka makamin nukiliya.
Netanyahu ya ƙara da cewa: "Ya cire fis ɗin tsaro, kuma Iran na sake ƙoƙarin haɓaka bama-baman mutuwarta, don haka hanya ɗaya ce kawai ta kawar da wannan barazana gaba ɗaya, wato kifar da tsarin a Iran. Wannan shi ne umarnin da na ba wa sojin Isra'ila, da Mossad, da hukumomin tsaro."
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