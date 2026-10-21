Iran: An Ji Ƙarar Fashe-Fashe A Birnin Sirik Na Iran

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Amurka da Isra'ila sun kaddamar da yaƙi kan Iran a ranar 28 ga Fabrairu 2026, wanda ya haɗa da rufe mashigar Hormuz mai mahimmanci ga fitar da mai da jerin samar da kayayyaki na duniya.
A ranar 18 ga Yuni 2026, Washington da Tehran sun sanya hannu kan wata yarjejeniyar fahimta don kawo ƙarshen ayyukan yaƙi da buɗe mashigar Hormuz ga jigilar ruwa, amma daga baya ta ci tuntuɓe saboda sabanin da suka shafi aiwatar da ita da amincin mashigar ruwa.
Fadace-fadacen sun sake farfadowa a cikin watan Yuli da ya gabata, da watan Satumba da ya gabata.
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