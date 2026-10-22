Yamen: Ta Kai Hari Kan Ma'aikatar Tsaron Saudiyya Da "Aramco-Yanbu" Da Filayen Jirgin Sama Na Dammam Da Abha

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Saree a cikin wata sanarwa ya ce: "Saudiyya, a cikin tsanantawarta ta kwanan nan, cikin kwanaki 100, ta kai hare-hare ta sama da makamai masu linzami fiye da 2,900 da suka shafi ababen more rayuwa na fararen hula a ƙasarmu abar ƙauna."
Ya ƙara da cewa: "A cikin tsarin mayar da martani ga wannan hare-hare da babban tsanantawa kan ƙasarmu da al'ummarmu, sojojin Yemen sun gudanar da ayyukan soji huɗu na musamman cikin sa'o'i 48 da suka gabata da wasu makamai masu linzami na ballistic da jiragen mara matuƙa."
Saree ya bayyana wuraren da aka kai wa hari su ne:
- Ma'aikatar tsaron Saudiyya a Riyadh.
- Filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na King Fahd a Dammam, abin da ya haifar da tsayawar zirga-zirgar jirage a filin jirgin.
- Kamfanin "Aramco" a Yanbu, kuma harin ya kasance kai tsaye kuma ya haifar da tashin wuta a wurin da aka kai wa hari.
- Filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na Abha, kuma harin ya samu wajen kai tsaye.
Ya bayyana cewa "sojojin Yemen za su ci gaba da ayyukansu wajen cikin ƙasar Saudiyya don kare Yemen da al'ummarta."
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