Iraki: Hashdush-Sha'abi Ta Dakile Harin Da'ish A Lardin Kirkuk

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Ƙungiyar Hashdush-Sha'abi ta Iraki a yau Alhamis ta bayyana cewa ta dakile wani harin ta'addanci na ragowar ƙungiyar Da'ish a gundumar Al-Hawija, da ke lardin Kirkuk.
Bisa ga rahoton kamfanin dillancin labarai na Iraki (WAA), Hashdush-Sha'abi ta kuma nanata cewa a cikin wannan lamari ba a sami wani asarar rai ko raunata ba.
Cibiyar yaɗa labarai ta ƙungiyar Hashdush-Sha'abi a cikin wata sanarwa ta bayyana: rundunar Runduna ta 61 ta Hashdush-Sha'abi da yammacin Alhamis ta yi nasarar dakile wani hari da mambobin ragowar ƙungiyar ta'addanci ta Da'ish suka kai a yankin Al-Danadish, a arewacin gundumar Al-Hawija na lardin Kirkuk.
Mambobin ta'addanci a cikin wannan hari, sun kai hari kan wata kyamara da ke yankin da aka ambata sannan suka gudu daga wurin da lamarin ya faru.
Hashdush-Sha'abi a cikin wannan sanarwa ta nanata cewa a cikin wannan hari babu wanda ya sami rauni.
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