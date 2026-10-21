Dr. Habiba: Jami'a Ita Ce Sahun Farko Na Ci Gaban Fasaha Da Ƙarfin Ƙasa + Hotuna

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: An gudanar da bikin sake buɗe jami'o'in lardin tare da halartar Dr. Habiba mataimakin ministan ilimi kuma shugaban hukumar harkokin ɗalibai, Dr. Zare gwamnan Bushehr, Dr. Shirzadi shugaban Jami'ar Persian Gulf, Dr. Zare'i babban daraktan wasannin motsa jiki na hukumar harkokin ɗalibai, Dr. Khoshqalb mashawarcin shugaban hukumar kuma babban daraktan sashen shugabanci, malamai, ɗalibai da jami'ai a Jami'ar Persian Gulf.
A cikin wannan biki, Dr. Saeed Habiba tare da nuna farin ciki kan halartarsa cikin ɗalibai da farkon sabuwar shekarar karatu ya ce: muna matuƙar farin ciki cewa a yau a gab da sake buɗe jami'o'i kai tsaye muna cikin hidima gare ku. Gogewar da muka samu a lokacin rashin halartar ɗalibai ta tabbatar mana da cewa jami'a ba tare da halartarku ba ba ta da ruhi. Wannan lokacin karatu, wani lokaci ne na zinariya kuma mai wucewa; don haka ina roƙon ɗalibai ƙaunatattu da su daraja wannan damar kuma su yi amfani da ita sosai a fannin kimiyya da bincike.
Ya a wani ɓangare na jawabinsa ya yi nuni da batun ci gaban ilimi na ƙasar ya ƙara da cewa: tsarin Jamhuriyar Musulunci ta Iran ya yi ƙoƙari da himma mai girma a ci gaban ilimi mai zurfi a yawa da inganci. A shekarar 1978 muna da ɗalibai 500 kawai a matakin digiri na uku, amma a yau adadin ɗaliban karatun gaba da digiri ya zarce na matakan digiri na farko. A cikin tsarin ƙididdiga na duniya ma jami'o'in Iran suna da matsayi mai dacewa kuma wannan yana nuni da ƙarfin harkar ilimi na ƙasar.
Dr. Habiba tare da nanata cewa jami'a ba ta zamo barazana ba, sai dai ita ce babban ƙarfin ƙasar, ya yi nuni da cewa: idan akwai wani ƙarfi a cikin jajircewa na kwanan nan da fuskantar maƙiya, fasahar da ta fito daga cikin waɗannan jami'o'in ne. A yau ilimi da fasaha ne ke faɗin magana ta farko da ta ƙarshe kuma ƙarfin makamai masu linzami da tsaronmu an samar da shi ne ta haɗin tunanin ƙwararrun jami'o'i da sojojin ƙasar. Yaƙin da ba madaidai ci ba da tsayawa kan gaban mafi ingantattun sojoji, yana nuni da hikimar tsarin da ƙarfin ilimi na 'ya'yan wannan ƙasa.
Mataimakin ministan kimiyya tare da yin nuni da ƙuntatawar kasafin kuɗi da ƙorafin ɗalibai kan al'amuran ƙungiyoyi, masauki da abinci ya ce: a matsayina na mataimakin harkokin ɗalibai, ina ci gaba da bibiyar kasafin jin daɗi, masauki da fannonin wasanni da shawara a cikin kwamitoci daban-daban na majalisa. Albarkatun ƙasar da kasafin ilimi mai zurfi suna da iyaka kuma dole mu ci gaba da ba da fifiko; amma ina yi muku alkawarin zan yi ƙoƙari gwargwadon iko wajin inganta yanayin rayuwar ɗalibai da samar da mafi ƙarancin jin daɗi, domin ina imani da cewa rikicewar muhallin da ke kewaye da ɗalibi yana shafar ruhinsa kuma jagororin makomar ƙasar dole su girma cikin yanayi mai dacewa.
Game da ci gaban haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa na Jami'ar Persian Gulf ya bayyana: halartar ɗalibai na ƙasa da ƙasa a wannan jami'a abin farin ciki ne kuma manufar jawo ɗaliban waje dole ta kasance fifiko. Ana magance matsalolin tsarin shafin "ADAB" kuma muna maraba da shawarar koyarwa da harshe na biyu a cikin kwamitin karɓar dalibai da kulawa na hukumar.
Shugaban hukumar harkokin ɗalibai a ƙarshe tare da girmama tunawa da shahidai maɗaukaka da shahidin jagoran juyin juya hali, ya nanata wajibcin amfani da ƙarfin nauyin zamantakewa na masana'antu da kamfanonin lardin Bushehr da hikimar gwamnan wajin haɓaka ababen more rayuwa na jami'a.
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