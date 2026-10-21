Shugaban Majalisar Iran  Ya Gana Da Jagora Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Mohammad Baqer Qalibaf shugaban Majalisar Shawara ta Musulunci ya gana da kuma tattauna da Sayyid Ayatullah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei, Jagora Mai Girma na Juyin Juya Halin Musulunci.
A cikin wannan ganawa an nazarci sabbin abubuwan da ke faruwa na yaƙin soji, tattalin arziki da sanin maƙiya Amurka da Sahayoniya kuma an nanata ƙarfafa sassan ƙarfin ƙasar, rawar da wakilan majalisar shawara ta Musulunci ke takawa wajen kiyaye da ƙarfafa haɗin kan zamantakewa da haɗin kan ƙasa da ci gaba da halartar zababbiyar al'umma cikin fahimta da fifiko a tarurrukan fagen daga, himmar gwamnati da majalisa wajen haɗin gwiwa wajen warware matsalolin tattalin arziki da rayuwar jama'a da ci gaban al'amuran da suka shafi abokan dabarun ƙasar.
Shugaban Majalisar Shawara ta Musulunci ma a cikin wannan ganawa, ya gabatar da rahotanni kan ayyukan wakilan al'umma tun farkon yaƙin da aka kakabawa kasar na uku har zuwa yanzu da shirye-shiryen majalisar na yanzu da masu zuwa don warware matsaloli da al'amuran ƙasar.
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