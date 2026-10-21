Wajibcin Mayar Da Hankali Ga Sassan Kimiyya, Wayewa Da Bin Jagoranci Na Shugaban Gwagwarmaya

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: An gudanar da taron kimiyya na farko na babban taron ƙasa da ƙasa na Allama Shahidi Sayyid Hassan Nasrallah, wanda ya mai da hankali kan sake karanta rawar da wannan shahidi maɗaukaki ya taka a fagen ƙasa da ƙasa da duniyar Musulunci, a yau Laraba 29 ga Mihr 1405 wanda yayi da 21/10/2026 a Ginin Majalissar Ahlul-Bayt (AS) ta Duniya a Qom.
A cikin wannan taron farko da aka gudanar tare da halartar gungun manyan mutane na hauza da jami'a, Ayatullah Reza Ramezani babban sakataren Majalissar Ahlul-Bayt (AS) ta Duniya, Ayatullah Sheikh Hussein Al-Ma'touq memba na Kuwaiti na babbar majalisar Ahlul-Bayt (AS) ta Duniya, Hujjatul-Islam Sheikh Ahmad Al-Najdi wakilin Hizbullah ta Lebanon a Qom, Dr. Mohammad Mehdi Shariatmadar tsohon mashawarcin Jamhuriyar Musulunci ta Iran a Lebanon da Hujjatul-Islam Mohammad Hassan Zamani mashawarcin darektan hauzozin ilimi na ƙasar sun nazarci sassan halin rayuwar shahidi Sayyid Nasrallah da ba a san su sosai ba tun daga fannin fikihun gwagwarmaya, falsafa, gudanarwa na dabarun da bin jagorancin faqihi.
Ayatullah Ramezani: Gwagwarmaya Ainihin Rahama Ce
Ayatullah Ramezani a cikin wannan taron farko tare da yin nuni ga kalaman Jagora Mai Girma na juyin juya hali kan manyan mutane ya bayyana: Imam Shahidi ya yi amfani da kalmar "makaranta" kan mutane biyu kuma kalmar "Alama" kan mutane biyu; shahidi Haji Qassem Soleimani da shahidi Sayyid Hassan Nasrallah.
Babban sakataren Majalissar Ahlul-Bayt (AS) ta Duniya tare da nanata cewa shahidi Nasrallah ya kafa wani yunkuri na wayewa ya ƙara da cewa: fikihun gwagwarmaya a cikin gogewar shahidi Nasrallah, wata fasaha ce ta iko wadda take da matakai na fikihu, ɗabi'a, dabaru da tsari.
Ya ƙara da cewa: Gwagwarmaya a cikin tunaninsa ba wai ta kasance wani ra'ayi ne na soji kawai ba, a'a sai dai tana samun ma'ana a rayuwar jama'a cikin adalci da samar da amincewa.
Ayatullah Ma'touq: Sirrin Nasarori A Bin Imam Khamenei
Ayatullah Ma'touq ma tare da yin nuni ga sassan ilimi na shahidi Nasrallah ya bayyana: bai taɓa barin tarurrukansa na ilimi da na hauza ba kuma ya saurrari darussa na fikihul Khariji fiye da 500 daga Imam Khamenei.
Memba na babbar majalisar Ahlul-Bayt (AS) ta Duniya tare da yin nuni ga manyan mutane uku masu tasiri kan samuwar tunanin shahidi Nasrallah (shahidi Sadr, Imam Khomeini da Imam Khamenei) ya nanata: shahidi Nasrallah a wani taro a shekarar 2000 cikin sani ya sumbaci hannun Imam Khamenei domin ya sanar da kowa cewa sirrin dukkan nasarori yana cikin bin jagorancin faqih.
Fitar Da’yan Shi'a Daga Rauni Zuwa Kololuwar Ƙarfi
Hujjatul-Islam Al-Najdi, wani mai jawabi a wannan taron farko tare da nanata muhimmiyar rawar Sayyid na gwagwarmaya a canjin da ya samu al'ummar Shi'a ta Lebanon ya ce: shahidi Nasrallah tare da tarbiyyar jihadi da ƙara basira, ya canja da ‘Yan Shi'an Labanon daga wani gungu mai rauni zuwa babbar cibiyar ƙarfi ta yankin.
Wakilin Hizbullah ta Lebanon a Qom tare da yin nuni ga taken "mu ba bayin Amurka da Isra'ila ba ne, sai dai muna bin jagoranci ne," ya bayyana cewa: amsarmu ga Trump ita ce amsar Sayyidah Zainab (A.S) a Karbala wadda ta ce: "Waɗannan mutane ne da makashi ya salladu akan su."
Shahidi Nasrallah Shugaba Ne Mai Gina Cibiyoyi Da Hangen Nesa
Tsohon mashawarcin al'adu na Iran a Lebanon, ya mai da hankalinsa kan siffofi na musamman na gudanarwar shahidi Nasrallah kuma ya bayyana: "Sabanin manyan sakatarorin Hizbullah na baya, shahidi Nasrallah shugaba ne mai gina cibiyoyi kuma mai aiki wanda ke aiki bisa ga binciken gaba."
Ya yi nuni da taskace "fikihun ƙungiyar" bisa ga fatawowin Imam Khamenei da shahidi Nasrallah ya yi, ya yi nuni da cewa: "Ya yi imani da aiki bisa ga wajibi a gaban jagoranci kuma ya yi imani cewa idan wani abu ya fito daga jagoranci, ko da ba tare da bayyanannen umarni ba, wajibi ne a kanmu mu yi aiki."
Sadaukar Da Komai Don Jagoran Lokaci
Hujjatul-Islam Zamani mashawarcin darektan hauzozin ilimi, ya nazarci ginshiƙai goma na bin jagoranci na Sayyid gwagwarmaya kuma tare da yin nuni ga sassan halayyar shahidi Nasrallah ya bayyana: Imam Khamenei ya yi amfani da kalmar makaranta ga manyan mutane biyu kawai: shahidi Haji Qassem Soleimani da shahidi Sayyid Hassan Nasrallah.
Ya yi nuni da addu'ar shahidi Nasrallah ga jagoran juyin juya hali ya bayyana: ya ce a wata tattaunawa ta talabijin: "Ina roƙon Allah kowace rana da ya ɗauki sauran rayuwata da iyalina gaba ɗaya ya ƙara wa rayuwar jagoran juyin juya hali abin ƙauna." Wannan ƙarshen ƙauna da biyayyarsa ga jagoran juyin juya hali kenan ne.
Hujjatul-Islam Eskandari sakataren taron Umna'ur-Rusul ma a farkon taron a cikin bayanin tsarin gudanar da babban taron girmama matsayin Ilimi na shahidi Nasrallah ya bayyana: a cikin majalisar ilimi da ta ƙunshi cibiyoyin hauza da kimiyya, daga cikin jerin manyan malamai 100, an zaɓi manyan mutane bakwai don gudanar da taron wanda shahidin gwagwarmaya Allama Sayyid Hassan Nasrallah yana daga cikin Mafifita.
Ya ƙara da cewa: har yanzu an aika fiye da makaloli 600 zuwa sakatariyar wannan taron. A sashen tattaunawa ma an ayyana ayyuka 20 waɗanda ake hasashen ayyuka 12 za su kammala kuma a wallafa su cikin littafi.
Hujjatul-Islam Eskandari tare da yin nuni ga ayyukan larduna na wannan taron ya bayyana: an gudanar da ayyuka a lardunan Khorasan, Fars da Isfahan kuma an zaɓi batutuwa bakwai kuma an sanar da su ga dukkan jami'o'in 'yanci kuma daga mako mai zuwa za a fara aikin gudanar da waɗannan tarurruka.
Ya kamata a ambata an gudanar da wannan taro zai gudana bisa daukar nauyi da himmar ofishin nazari, bincike na mataimakin ilimi da al'adu, dasa tallafin sakatariyar taron ƙasa da ƙasa na Umna'ur-Rusul, cibiyar horo na gajeren lokaci ta Al-Mustafa da Kamfanin Dillancin Labarai na Ƙasa da Ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA.
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