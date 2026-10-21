Yemen Ta Kai Harin Makami Mai Linzami Kan Ɗakin Ayyukan Soji Na Saudiyya A Aden

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Sojojin Yemen sun bayyana cewa sun kai hari kan ɗakin ayyukan sojin Saudiyya a sansanin "Badr" da ke lardin "Aden" da makami mai linzami na ballistic kuma sun nanata cewa makamin ya sami hadafinsa daidai.
Birgediya "Yahya Saree" mai magana da yawun sojojin Yemen, a cikin wata sanarwa ya ce wannan aiki ya kai ga samun abin nufinsa kai tsaye.
Saree a wata sanarwa ta daban, ya kore da gudanar da duk wani aikin soji da sojojin Yemen cikin ƙasar Saudiyya a ranar yau. Waɗannan maganganun sun zo ne a matsayin martani ga iƙirarin Saudiyya kan gano jiragen mara matuƙa a sararin samaniyar birnin Madina.
Ya ce: sojojin Yemen a yau ba su gudanar da wani aikin soji cikin ƙasar Saudiyya ba kuma iƙirarin maƙiya Saudiyya kan gano jiragen mara matuƙa a sararin samaniyar Madina, iƙirari ne na ƙarya kuma babban ƙiren ƙarya ne kan al'ummarmu da sojojinta masu daraja da jihadi.
Ya ƙara da cewa rashin ingancin waɗannan iƙirarin ya bayyana kuma babu wani daga cikin al'ummar Larabawa da musulunci da zai ƙara yarda da su.
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