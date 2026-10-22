Sakamakon Yaƙin Iran; Daga Tsadar Man Fetur Zuwa Tsadar Gidaje A Kasashen Yammacin Duniya

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Sakamakon ƙaruwar farashin makamashi ba ya takaita ga kuɗin man fetur kawai ba, a'a ta hanyar tsanantar hauhawar farashi, ƙaruwar ƙimar riba da kuɗin lamuni, ya kuma shafi kasuwar gidaje da ƙarfin kuɗi na iyalai.
Kamfanin dillancin labarai na Reuters a cikin wata rahoto ya rubuta: yaƙin kan Iran wanda ya taimaka wajen ƙaruwar farashin makamashi na duniya, ya kuma kai farashin mai ga matakan da ba a taɓa gani ba; ta yadda matsakaicin farashin dizel a tashoshin man fetur na Biritaniya a watan Oktoba a karon farko ya kai fam 2 a kowace lita kuma farashinsa a Amurka a watan Satumba ya rubuta rikodin dala 6.53 ga kowace galan.
Bugu da ƙari, ci gaban rikicin makamashi ya sa manyan bankunan ƙasashen Yamma cikin ƙarin ƙalubale wajin aiwatar da manufofin takurawa da shawo kan hauhawar farashi.
Bisa ga rahoton wannan kafofin watsa labarai, ƙimar hauhawar farashi a Biritaniya a tsakiyar bazara ta yi tsallen balake fiye da yadda ake tsammani da ta shafi kai tsaye tasirin hauhawar farashin man fetur da dizel, ta kai matakinta mafi girma tun kaka na shekarar da ta gabata.
Haka kuma a Ostiraliya, tsanantar wannan tsari ya tilasta wa babban bankin wannan ƙasar ƙara ƙimar riba zuwa mataki mafi girma cikin shekaru 15 da suka gabata; shawarar da ta ƙara kuɗin lamunin gidaje sosai. Misali, biyan shekara-shekara na matsakaicin lamunin gida mai darajar dala 731,000 na Ostiraliya da ƙimar riba ta 6.2 cikin 100 na yanzu, idan aka kwatanta da ƙimar 5.5 cikin 100 na shekarar da ta gabata, yana nuna ƙaruwar kusan dala 3,900 na Ostiraliya.
A lokaci guda a Amurka, tsallen badahun ƙimar ribar lamunin gidaje na shekaru 30 daga kusan kashi 6.1 cikin 100 zuwa kusan kashi 7.5 cikin 100, ya ƙara kuɗin sayen gida sosai kuma ya jefa mummunan koma baya kan ayyukan masu neman kasuwar gidaje.
Dangane da rahoton Reuters, tsallen badaken farashin mai da kayayyakinsa a gab da lokacin sanyi, ya ƙara kuɗin dumama gidaje sosai. Kiyasin ƙungiyar ƙasa ta manajojin taimakon makamashi ta Amurka yana nuni da cewa kuɗin dumama gida a jihar New York cikin hunturu mai zuwa zai iya fuskantar tsalle na kashi 47 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata. Haka kuma wannan tsallen farashi a Biritaniya ma yana gudana da irin wannan tsanani; ta yadda nazarin cibiyoyin makamashi na Biritaniya ya nuna yiwuwar ƙaruwar kashi 10 cikin 100 na kuɗin lissafin makamashi na iyalai a yanayin da ake ciki.
Bugu da ƙari, saboda faɗin amfani da mai da gas a matsayin albarkatun masana'antu, kuɗin samarwa da marufi na kayayyaki ya ƙaru. A Amurka, farashin robobi a watan Agusta idan aka kwatanta da Oktoba 2025 ya ƙaru da kusan kashi 7 cikin 100 wanda wannan tsari ke ƙara matsin lamba kan farashin kayayyakin da ake amfani da su.
A wani ɓangare kuma, tabarbarewar jigilar ruwa da mummunar ƙaruwar kuɗin samar da takin sinadarai da suka dogara da gas ɗin halitta, ya ƙara haɗarin tsanantar hauhawar farashin kayan abinci a duniya. Dangane da bayanan Hukumar Abinci da Noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya, ana sa ran waɗannan matsin lamba na hauhawar farashi a kasuwar kayan abinci ta duniya za su tsananta kuma su ci gaba har zuwa shekarar 2027.
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