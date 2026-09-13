Libya Ta Karyata Rahoton CNN Na Amfani Da Sansanin Misrata A Harin Kan Jiragen Rasha

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Ma'aikatar Tsaron Gwamnatin Haɗin Kan Ƙasa ta Libya a cikin wata sanarwa ta bayyana cewa ta bi diddigin rahoton da aka wallafa game da amfani da sansanin sojin sama na Misrata don gudanar da ayyukan soji kan wasu ɓangarori ko muradun ƙasashen waje.
Ma'aikatar ta nanata: duk wata yarjejeniya ko daidaito da za ta ba sansanin Misrata ko wata cibiyar soji ta Libya izinin zama wurin harba hari ko gudanar da ayyukan soji na kowane iri a wajen tsarin ayyukan mulkin Libya, an ƙaryata shi gaba ɗaya.
Ma'aikatar Tsaron Libya ta bayyana: ba a ba wa wani ɓangare na waje izinin amfani da ƙasar, wurare, sararin sama ko ruwan iyakar Libya don gudanar da matakan ƙiyayya kan kowace ƙasa ko ɓangare ba kuma ba a keɓe ko amfani da wata cibiyar soji ta ƙasa don wannan manufa ba.
Ma'aikatar ta ƙara da cewa: dukkan nau'ikan haɗin gwiwar soji da horo na fasaha da ƙasashen abokantaka, ana yin su ne a cikin tsarin hukuma da na doka da aka amince da su kuma Ma'aikatar Tsaron Libya ta nanata cikakken jajircewa ga ikon ƙasar kuma ta kore amfani da ƙasar Libya a matsayin wurin matakan da za su jefa tsaron ƙasa ko dangantakar waje ta Libya cikin haɗari.
Ma'aikatar Tsaron Libya ta roƙi kafofin watsa labarai da su yi taka tsantsan kuma kada su wallafa iƙirarin da suka dogara kan majiyoyin da ba a san su ba a matsayin gaskiyar da aka tabbatar. Ma'aikatar ta nemi kafofin watsa labarai da su tuntuɓi hukumomin Libya masu iko don bincika bayanai da suka shafi cibiyoyi da wuraren soji.
Tashar CNN a baya ta ruwaito daga wata majiya ta Ukraine cewa tun daga ƙarshen shekarar 2025, ma'aikatan jiragen marasa matuƙa na Ukraine suna zaune a arewa maso yammacin Libya.
Wannan tashar ta Amurka ta ruwaito daga wata majiya ta ƙara da cewa ana amfani da sansanin sojin sama na Misrata a matsayin "wurin harba" jiragen marasa matuƙa don kai hari kan jiragen ruwan mai na rundunar Rasha a yankin kuma a madadin haka, ana ba da horo ga sojojin Libya.
A ranar 3 ga Maris da ta gabata, hukumomin Libya sun bayyana cewa jirgin ruwan gas na Rasha "Arctic Metagaz" mai ɗauke da kusan tan 62,000 na iskar gas, ya sami fashewa da babbar gobara kuma sassansa sun nutse a kusan mil 130 na teku a arewacin tashar jiragen ruwa na Sirte a tsakiyar Libya.
A wancan lokacin Sergei Lavrov, ministan harkokin waje na Rasha, ya zargi Ukraine da kai hari kan wannan jirgin ruwan mai da kwale-kwalen jiragen marasa matuƙa kuma ya ce waɗannan kwale-kwalen sun tashi daga gabar Libya. A gefe guda kuma, kwamitin tsaron ƙasa na majalisar dokokin Libya ya fitar da wata sanarwa kuma ya ƙaryata duk wani iƙirari game da tashin jiragen marasa matuƙa masu kai hari kan jirgin ruwan mai daga ƙasar Libya kuma ya buƙaci a binciki wannan lamari.
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