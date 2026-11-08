Iran: Kurosh Zarei, Tsohon Dan Wasan Kwaikwayo Ya Rasu

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Kurosh Zarei, ɗan wasan kwaikwayo tsohon darakta na ƙasar Iran, ya rasu. Yawancin masu kallon talabijin sun san shi da rawar da ya taka a matsayin "Lawi" a cikin jerin shirye-shiryen tarihi da addini na "Yusuf Annabi (A.S)" wanda Farajollah Solhshour ya jagoranta; Fim din da ya kasance daga cikin shirye-shiryen talabijin na Iran da suka fi yawan masu kallo kuma Zarei ya taka rawa a ɗaya daga cikin muhimman mutanen labarin a cikinsa.
Rasuwar Kurosh Zarei, ta sake sanya sunan wannan ɗan wasan kwaikwayo tare da tunawa da kasancewarsa a cikin fim mai dogon zango na talabijin na "Yusuf Annabi" da shekaru da yawa na aiki a fagen wasan kwaikwayo na Iran.
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