Amurka Da Isra’ila Na Ci Gaba Da Atisayen Kai Sabbin Hare-Hare Iran

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Jiragen yaƙin Isra'ila suna buƙatar samar da mai a lokacin da suke gudanar da aikin kai hari na sama don isa ga maƙasudansu da komawa sansanoninsu saboda nisan tazara, amma sojin saman Isra'ila na da takaitattun adadin jiragen samar da mai.
Bida ga sabbin rahotanni, Isra'ila na da jirage 9 a shirye wato jirage 7 nau'in Boeing 707 Re'em da jirage 2 na KC-46A da ta karɓa 'yan watanni kaɗan da suka gabata.
Wannan takaitattun adadi zai takaita wa sojin saman yawan jirage da zasu iya kai hari da su wanda hakan zai haifar da takaitawa ga hare-hare da ƙarancin matsin lambar soji.
A farkon yaƙin kwanaki 12 na shekarar 2025, Isra'ila ta shiga cikin hare-haren sama ita kaɗai kafin shigar Amurka, kuma ruwayar hukuma a wancan lokacin ta ƙi bayyana cewa an samar da jiragen samar da mai ne daga Amurka tana mai tabbatar da cewa Isra'ila ta dogara kan iyawarta ne watao ita tai kidinta da rawarta, amma akwai alamun da ke bayyana akasin hakan.
Duk da haka, tallafin ya kasance mai iyaka, kuma hakan ya bayyana a yawan hare-haren sama na Isra'ila abin da ya tilasta mata dogaro kan makamai masu linzami masu dogon zango da jiragen yaƙi ke harbawa a wajen sararin samaniyar Iran don rage tazara.
Don fahimtar muhimmancin jiragen samar da mai, adadin jiragen sojin saman Isra'ila ita kaɗai a yaƙin kwanaki 12 na 2025 ya kai kusan jirage 1,500 idan aka kwatanta da kusan jirage 2,600 a farkon kwanaki 10 na yaƙin 2026 a lokacin da aka samar da faffaɗan tallafin Amurka, inda a wancan lokacin aka lura da fiye da jiragen tanki 60 na Amurka a yankin da suke gudanar da aikin kai hare-haren.
Baya ga cikas na jiragen samar da mai akwai wani muhimmin abu wato na’urorin kariyar sama na Amurka.
Isra'ila tana amfana daga tsare-tsaren na’urorin kariyar sama na Amurka da ke warwatse a Gabas ta Tsakiya waɗanda suka zama layin farko na kariyar Isra'ila kamar radar da na’urorin THAAD a Jordan da tsarin Aegis na teku a Bahar Rum da tsare-tsaren Patriot MIM-104 na Amurka da ke warwatse cikin Isra'ila da tallafin tauraron ɗan adam na gargaɗin farko kan harba makamai masu linzami, ban da sintiri na jiragen yaƙi na Amurka wajin tsayar da jiragen marasa matuƙa na Iran.
Idan aka cire wani ɓangare na wannan tallafin soji, Isra'ila za ta kasance cikin haɗarin mummunan hare-hare daga makamai masu linzami na ballistic da jiragen marasa matuƙa na Iran kuma na’urorin kariyarta kaɗai ba za su isa ba kuma yawan kakkabo makamai zai ragu a hare-haren.
Matsayin soji a fagen aiki bai canza ba, jiragen yaƙi na Amurka da Isra'ila na ci gaba da atisayen kwaikwayon faffaɗan hare-haren sama kan yammaci da kudancin Iran, tare da ayyukan bincike mai zurfi da jiragen MQ-4C Triton da P-8A Poseidon ke gudanarwa.
Dukkan majiyoyin da ke kusa da cibiyar yanke shawara suna cewa sojin Amurka sun kammala duk shirye-shiryensu don kai faffaɗan hari, suna jiran isowar jirgin ruwa mai ɗauke da jirage na Roosevelt da tawagar jiragen masu kai harin ruwa na Makin Island, a tsakiya zuwa ƙarshen wannan watan.
Gwamnatin Trump har yanzu tana son kawo ƙarshen al'amari da Iran, ta hanyar diflomasiyya ko ta soji. Idan an kai harin, to da alama za a kawo ƙarshen siyasa ga yaƙin da Washington za ta iya gabatar da shi a matsayin nasarar dabarun, ba wai lalata ƙarin wuraren soji kawai ba.
Akwai yanayi da dama: na farko ci gaba da halin da ake ciki, matsin tattalin arziki da killacewar teku; na biyu hare-hare masu tsanani na ɗan gajeren lokaci don tilasta wa Iran karɓar sharuɗɗa; ko kuma aiki da nufin raunana ƙarfin soji da tattalin arzikin Iran gaba ɗaya. Wannan zaɓi yana nan, amma yana tattare da haɗarin tsawaita yaƙin da ƙara matsin lamba na cikin gida kan gwamnatin Amurka.
Gaba ɗaya, alamar ayyukan soji a halin yanzu ta fi alamar tattaunawa da kawo ƙarshen komai.
Game da yanayin Isra'ila kuma, a yanayin maganganun kafa gwamnati ba tare da Netanyahu ba, abokin Trump zai yi maraba da gaggawar aikin soji da zai rikitar da lissafin siyasa kuma ya fitar da kansa sake.
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