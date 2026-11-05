An Kaiwa Wani Jirgin Dakon Mai Hari A Ruwan Qatar

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Hukumar ayyukan kasuwancin teku ta Biritaniya ta bayyana faruwar lamarin a tazarar nisan mil 50 na teku arewacin birnin Al-Shamal na Qatar.
Bisa ga sanarwar hukumar, wani jirgin dakon mai ya sami barna sakamakon wasu makamai da ba a san ko daga ina suke ba. Har yanzu ba a san halin da ma'aikatan ke ciki ba da yanayin girman barnar da jirgin ya sha, da sakamakon wannan lamarin.
Haka kuma a jiya wani jirgin dakon mai kusa da gabar Oman ya sami barna sakamakon wasu makamai da ba a san su ba, kuma gobara ta barke a ɗakin injinsa.
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