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An Kaiwa Wani Jirgin Dakon Mai Hari A Ruwan Qatar

5 Nuwamba 2026 - 22:13
Lambar labari: 1887114
Source: ABNA24
An Kaiwa Wani Jirgin Dakon Mai Hari A Ruwan Qatar

Hukumar Kasuwancin Teku ta Biritaniya ta bayyana cewa wani jirgin dakon mai ya fuskanci hari a ruwan Qatar.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Hukumar ayyukan kasuwancin teku ta Biritaniya ta bayyana faruwar lamarin a tazarar nisan mil 50 na teku arewacin birnin Al-Shamal na Qatar.

Bisa ga sanarwar hukumar, wani jirgin dakon mai ya sami barna sakamakon wasu makamai da ba a san ko daga ina suke ba. Har yanzu ba a san halin da ma'aikatan ke ciki ba da yanayin girman barnar da jirgin ya sha, da sakamakon wannan lamarin.

Haka kuma a jiya wani jirgin dakon mai kusa da gabar Oman ya sami barna sakamakon wasu makamai da ba a san su ba, kuma gobara ta barke a ɗakin injinsa.

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